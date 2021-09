Un Posto al Sole Anticipazioni: Beatrice torna per difendere Renato? Ecco che cosa sta succedendo...

Anticipazioni TV

L'avvocatessa sta per rimettere piede a Napoli!

La Lucenti è pronta a fare il suo nuovo ingresso in scena!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Beatrice Lucenti sta per tornare

I colpi di scena nella soap partenopea di Rai 3 non mancano mai. I fedelissimi di Un Posto al Sole hanno già potuto vedere la nuova sigla, in cui sono presenti le new entry che, almeno apparentemente, sono tutte legate alla triste vicenda che ha per protagonista Susanna Picardi, ovvero l'aggressione che quest'ultima ha subito. A tal proposito, è interessante mettere l'accento sull'annuncio che di recente ha fatto l'attrice che interpretava Beatrice Lucenti, Marina Crialesi:

Ho ripreso a lavorare su puntate che andranno prossimamente in onda, il personaggio di Beatrice Lucenti sta per tornare.

Ecco perché l'avvocatessa torna a Napoli, nelle Anticipazioni di Un Posto al Sole

Poco prima di uscire di scena, l'avvocatessa in questione aveva difeso Filippo nella sua causa di separazione. Non è da escludere che l'uomo possa tornare ad aver bisogno di Beatrice. D'altra parte, non è da escludere neanche che la legale possa invece essere coinvolta nella storyline di Susanna. Le due, dopotutto, erano amiche e colleghe, ma poi sono diventate rivali in amore.

Un Posto al Sole Anticipazioni: La Lucenti difende Renato Poggi

Quindi, sembra proprio che questa sia una delle ipotesi più accreditate: la Lucenti sta per tornare a Napoli appositamente per prendere le difese di Renato. Quest'ultimo, infatti, ha rivelato alla polizia soltanto in un secondo momento di aver visto la Picardi il giorno in cui è stata aggredita. Con la sua omissione, il Poggi si è messo nei guai, ed il figlio, Niko, potrebbe non riuscire ad aiutarlo da solo...

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.