Un Posto al Sole Anticipazioni: Arianna torna a Napoli!

Presto rivedremo la compagna di Andrea... o, forse, dovremmo ormai definirla "ex"?

Tra i protagonisti di UPAS che sono pronti a rimettere piede in quel di Napoli, c'è la Landi, ma non c'è la Bruni.

Un Posto al Sole Anticipazioni: I grandi ritorni di quest'anno

Novità in vista per Un Posto al Sole. Oltre ai grandi ritorni di Lara e Nunzio, a breve dovrebbero fare il suo ingresso in scena Otello Testa, e i due vigili Cerruti e Cotugno. Tuttavia, gli occhi degli affezionati della soap opera partenopea sono tutti puntati su Samantha Piccinetti, la quale ha annunciato che è pronta a tornare ad interpretare Arianna Landi.

Torna Arianna Landi, nelle Anticipazioni di Un Posto al Sole

Arianna disse addio a Palazzo Palladini lo scorso anno. La Piccinetti era in dolce attesa, e dunque non poteva più continuare a lavorare; in Un Posto al Sole, invece, il suo allontanamento fu giustificato con la partenza della giovane donna per il Madagascar, insieme ad Andrea. Qui, la coppia avrebbe adottato un bambino, per poi trasferirsi a Londra. Questo è quanto ha dichiarato Samantha:

Faccio un rispostone generale per chi mi chiede se sono rientrata ad UPAS! Il rientro di Arianna è previsto, ma le tempistiche sono ancora sconosciute, quindi bisogna aspettare. Tenete duro!

Dunque, mentre il compagno, Andrea, interpretato da Davide Devenuto, ha detto definitivamente addio alla soap in questione, la Landi non condividerà lo stesso destino. Quest'ultima, allora, con alte probabilità tornerà da sola, con il figlio. Insomma, la vedremo nell'inedita veste di madre single!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Non rivedremo Viola Bruni

A quanto pare, invece, nonostante abbia rilasciato delle dichiarazioni in merito ad un suo eventuale ritorno, al momento non rivedremo Ilenia Lazzarin, alias Viola Bruni, nelle nuove puntate di Un Posto al Sole. La Lazzarin ha più e più volte sottolineato l'amore incommensurabile che prova per questa soap, tanto che, nel caso in cui fosse stata richiamata dagli sceneggiatori, non avrebbe esitato a rispondere entusiasticamente. Purtroppo, però, sembra proprio che quella chiamata non ci sia ancora stata.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.