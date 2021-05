Un Posto al Sole, Anticipazioni: Alberto tornerà ai Cantieri? Ecco gli indizi

Anticipazioni TV

Si complicano sempre più le trame di Un Posto al Sole legate alla crisi dei Cantieri Palladini Flegrei. Chissà che non torni in campo Alberto Palladini, da sempre speranzoso di riconquistarne la guida...

Ultimamente le trame di Un Posto al Sole per quel che riguarda l'intricata vicenda gialla che ruota attorno ai Cantieri si stanno facendo ancora più complesse. Ancora non abbiamo capito chi è Pietro Abbate, che sta per spuntare un altro personaggio dietro a lui, invischiato nella storia dei boicottaggi (e se fosse lo stesso mr. Barnett? Mistero). E mentre sappiamo dalle anticipazioni future che Alberto Palladini perderà amore e lavoro e se la vedrà di nuovo brutta, qualcosa ci fa pensare che anche lui avrà in qualche modo a che fare coi Cantieri che portano il nome della sua gloriosa famiglia (che a dire il vero lui non ha fatto niente per onorare). Vediamo i trascorsi e gli indizi a favore di un suo coinvolgimento nella storia.

La storia dei Cantieri

In principio c'era il conte Giacomo Palladini, a cui apparteneva l'omonomo palazzo e una ingente fortuna, oltre ai Cantieri navali, ereditati alla sua morte dalla famiglia del nipote Tancredi (interpretato da Roberto Bisacco), che ha tre figli: Alessandro, ingegnere navale, Alberto, avvocato, e la minore, Eleonora, spirito libero che avrà un figlio dall'arcinemico della sua famiglia, Roberto Ferri. In seguito alla morte di Tancredi, per contrasti tra i figli e rivalità amorose di vario genere, incapaci di contrastare la spregiudicata scalata al potere di Roberto Ferri, i Palladini perdono il controllo dei Cantieri, che Alberto negli anni cerca in più occasioni di riconquistare con ogni mezzo lecito e illecito a sua disposizione, incluso l'ultimo disperato tentativo con l'imprenditrice Veronica Viscardi, assassinata poi dalla nipote e del cui omicidio è stato inizialmente incolpato. Che sia arrivato adesso il momento giusto per riprovarci?

Alberto alla riconquista dei cantieri di famiglia?

Il principale ostacolo tra Alberto Palladini e la riconquista dei Cantieri che ha perso ormai da tempo , è, ovviamente, il suo essere perennemente spiantato. Non ha quasi i soldi per mantenersi (e presto non li avrà più per niente, visti i rapporti con la sua esigente amante Barbara Filangieri), figuriamoci se può disporre dei capitali necessari per rilevare una quota e rientrare ufficialmente nell'amministrazione dell'azienda. Adesso, però, Ferri si trova (anche per colpa delle sue decisioni avventate) nel mirino di un vero e proprio complotto, e sembra destinato a cedere alle mire del misterioso Pietro Abbate e di chi gli sta dietro. E sappiamo che Alberto riesce sempre in qualche modo, almeno provvisoriamente, a trovare alleati alle sue trame: tempo fa l'attore Maurizio Aiello ha pubblicato una foto assieme a Nina Soldano, l'attrice che da sempre interpreta Marina Giordano e di cui è prossimo il ritorno. Noi sappiamo che lei lo odia e lo disprezza da sempre, ma se la prospettiva che i Cantieri finiscano nelle mani di chissà chi, riuscisse ad unirli? Una causa comune potrebbe fare il miracolo. Chissà, come cantava una volta il grande Lucio Battisti, "lo scopriremo solo vivendo" (e vedendo) le prossime puntate di Un Posto al Sole.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.