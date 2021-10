Un Posto al Sole Anticipazioni: Adele ha aggredito sua figlia Susanna? Ecco la teoria dei fan della soap

Anticipazioni TV

L'aggressore della Picardi potrebbe essere il più insospettabile di tutti: sua madre!

E se fosse stata proprio la madre ad assalire la figlia?

Un Posto al Sole Anticipazioni: I principali sospettati dell'aggressione a Susanna

Chi ha aggredito Susanna? Ancora non si sa. Le uniche due informazioni certe che abbiamo è che il colpevole è già apparso nella soap opera partenopea e che il momento della rivelazione lascerà tutti a bocca aperta. I sospetti al momento sono ricaduti su Mauro, l'ambiguo infermiere che ha una relazione amorosa con la madre della vittima, su Pasquale, l'ex ragazzo totalmente cambiato della Picardi, e sul misterioso rider, Mattia. Eppure, secondo qualcuno, nessuno di loro tre ha assalito la giovane donna...

Un'ipotesi inquietante, nelle Anticipazioni di Un Posto al Sole

Sul web ha iniziato a circolare un'ipotesi più che inquietante: e sa ad aggredire Susanna fosse stata proprio la mamma, Adele? Dopotutto, quest'ultima ha assunto sin da subito un atteggiamento bizzarro, accusando in un primo momento i Poggi, arrivando persino a negare loro le visite in ospedale, e poi coprendo Mauro. Inoltre, Adele aveva precedentemente discusso con la figlia, la quale non ha mai accettato la sua nuova love story con l'infermiere, ed è stata felice quando lei ha deciso di andare via di casa. D'altra parte, è doveroso sottolineare che la donna in questione è sempre stata una madre amorevole, mai una carnefice, ma spesso vittima dei soprusi del marito, Manlio. Ma è possibile che le violenze che ha subito l'abbiano traumatizzata a tal punto da spingerla a commettere un'azione tanto orribile?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Che cosa ha fatto Adele?

Diventa dunque plausibile la tesi secondo cui le due stavano litigando nuovamente per Mauro, ed una parola di troppo della Picardi ha fatto scattare Adele che, inaspettatamente, si è scagliata contro la sua stessa figlia. La donna, però, come può essere colpevole, se era sinceramente preoccupata che l'amato potesse essere l'aggressore? Adele potrebbe aver rimosso il ricordo, per lei troppo difficile da sopportare... Ad ora, questa resta solo e soltanto un'ipotesi; non ci resta che aspettare e continuare a seguire le puntate di Un Posto al Sole per scoprire qual è la verità!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dall'11 al 15 ottobre 2021.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.