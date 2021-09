Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 9 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Rossella ha deciso di dare retta a Vittorio e di passare una serata un po' fuori giri. Purtroppo per lei questo inciderà sul suo lavoro e sulla sua carriera. Ma cosa succederà? Rischierà davvero di aver mandato a monte i suoi piani per il futuro? Intanto Renato rivela alla polizia di aver visto Susanna la sera della sua aggressione e spiega loro perché non lo ha detto subito. La sua omissione gli costerà però molto cara!

Anticipazioni Un Posto al Sole: Vittorio e Rossella una serata all'insegna del divertimento

Rossella ha bisogno di distrarsi. Dopo aver meritatamente portato a casa un bel 110 e lode, ora deve riuscire a recuperare calma e saggezza e non lasciarsi turbare dalla relazione tra Patrizio e Clara. Questa liaison l'ha infatti fatta vacillare. Non è però certo il momento di farsi trascinare dai rimorsi e dai ricordi, bisogna pensare al futuro. La Graziani deve infatti prepararsi al corso di specializzazione ma prima una serata di puro divertimento. Vittorio, desideroso di dare all'amica una mano, l'ha portata in un locale notturno e i due ragazzi sono decisi a svagare le loro menti. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano però che Ross si divertirà un po' troppo!

Rossella rischia di compromettere la sua carriera in Un Posto al Sole Anticipazioni 9 settembre 2021

Durante l'uscita con Vittorio, Rossella incontrerà un ragazzo molto affascinante. La serata passerà molto allegramente e la ragazza si lascerà andare a dei baci appassionati con questa nuova conoscenza. Ma le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Ross pagherà caro questo suo momento di svago. Scoprirà infatti che il suo “amico” è il medico che l'affiancherà nella preparazione per il corso specialistico. Purtroppo per lei, questa situazione potrebbe rivelarsi molto pericolosa e potrebbe addirittura compromettere il suo lavoro e la sua carriera futura. Ma sarà così davvero o l'amore trionferà?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Renato nei guai! È sospettato di aver aggredito Susanna

Renato ha rivelato a Niko un segreto molto pericoloso. Dopo aver informato il figlio di un particolare molto importante, il Poggi lo confesserà alla polizia. Racconterà di aver incontrato Susanna la sera della sua aggressione e spiegherà perché non lo ha detto prima. Questa confessione porterà gli inquirenti a puntare il dito su di lui. Renato si troverà dunque a essere sospettato di essere l'aggressore della Picardi. Riuscirà a far cadere le accuse su di lui? Le Anticipazioni di Un Posto al Sole non ci danno purtroppo dettagli in proposito.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.