Un Posto Al Sole Anticipazioni 9 settembre 2020: Un imprevisto riavvicina Serena e Filippo

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole in onda su Rai3. Nell'Episodio del 9 settembre 2020, un imprevisto potrebbe far tornare l'armonia tra Serena e Filippo.

Vediamo cosa ci rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 9 settembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Viola non riesce a mettere da parte l'astio per Eugenio e la tensione – ora che Niko e Susanna non si sono sposati – si taglia con il coltello. Distensione invece in casa Sartori. Un imprevisto impedisce a Serena di partecipare alla recita della figlia e a sorpresa, Irene e Filippo riescono a trovare un modo per permetterle comunque di assistere allo spettacolo. La Cirillo è molto felice e forse potrebbe tornare il sereno tra lei e il suo ex marito.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Susanna tornerà alla carica con Eugenio?

Niko ha il cuore a pezzi e, scoperto che Susanna lo ha tradito con Eugenio, ha deciso di mollarla sull'altare. Tutti sono sconvolti da quanto successo e la Picardi si lecca le ferite, consolata unicamente da sua madre. La domanda però sorge spontanea. Ora che la questione Niko è archiviata e abbandonati i sensi di colpa, la giovane avvocato tornerà alla carica di Eugenio?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Viola ed Eugenio, la tensione aumenta

È proprio quello che teme Viola! La Bruni, in cuor suo, sperava proprio che Susanna sparisse dal suo orizzonte grazie al matrimonio con Niko ma ora che le nozze sono naufragate, comincia a ripensare che le cose possano nuovamente precipitare. Per questo motivo il suo astio nei confronti di Eugenio non sembra placarsi e la tensione è talmente tanto densa, da poter essere tagliata con il coltello. Il Nicotera però è deciso a riconquistare sua moglie. Ce la farà?

Un imprevisto riavvicina Serena e Filippo in questa puntata di Un Posto al Sole del 9 settembre 2020

Serena ha attaccato violentemente Leonardo dopo aver scoperto una bustina di erba nel suo giubbotto. La Cirillo ha capito che quanto detto da Filippo corrisponde a verità e comincia a non fidarsi più del suo nuovo compagno. Lui continua a fare uso di sostanze stupefacenti mentre lei rischia, proprio per questo, di perdere l'affidamento di sua figlia. La tensione tra i due è palpabile mentre sembra poter tornare il sole tra lei e il suo ex marito. Quando infatti un imprevisto le impedisce di assistere alla recita di Irene, la bambina e Filippo trovano un modo per farla comunque assistere allo spettacolo. Questo gesto la commuove al punto tale da farla ragionare sulle sue scelte. Deciderà di tornare sui suoi passi?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.