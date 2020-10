Un Posto Al Sole Anticipazioni 9 ottobre 2020: Marina scopre il piano di Ferri. E ora?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole in onda su Rai3. Nell'Episodio del 9 ottobre 2020, Marina capisce che dietro l'ostilità di Tortora c'è lo zampino di Ferri ed è pronta a passare al contrattacco.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole della puntata del 9 ottobre 2020. Nelle trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, tra Serena e Filippo le cose sembrano andare meglio. Un gran sollievo per la Cirillo. Leonardo però ribalta la situazione e mette di nuovo in crisi Serena. Roberto continua a tessere il suo piano contro Marina ma la Giordano capisce che dietro l'ostilità di Tortora c'è lo zampino di Ferri. Silvia tenta ancora una volta di riportare la serenità al Vulcano ma qualcuno arriverà prima di lei.

Leonardo mette Serena in crisi in questa puntata di Un Posto al Sole del 9 ottobre 2020

Serena ha scoperto di essere incinta e il bambino è probabilmente di Leonardo. La Cirillo ha confessato all'Arena di non essere innamorata di lui ma di voler comunque portare avanti la gravidanza. Non è sicuramente un periodo facile per lei, non dopo che Filippo ha vinto la causa per la separazione giudiziale e Irene deve fare la spola tra le case dei suoi genitori. Quando poi le cose tra lei e il suo ex marito sembrano andare meglio, Leonardo decide di fare una mossa che la mette definitivamente in crisi. Cosa vorrà ora il giovane skypper?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina scopre il piano di Roberto

Roberto non molla la presa e continua a tessere la tela del suo piano contro Marina e Fabrizio e contro il loro matrimonio. Ma stavolta la Giordano drizza le antenne! La manager capisce infatti che dietro l'ostilità di Tortora c'è lo zampino del suo ex marito ed è pronta ad affilare i coltelli. Peccato però che non sappia che Roberto ha una valida alleata alle spalle: Lara!

Anticipazioni Un Posto al Sole: Pace fatta al Vulcano?

Al Vulcano la situazione sta degenerando. La faida scoppiata tra Samuel e Alex da una parte e Patrizio dall'altra, sta snervando Silvia. La Graziani non sopporta più che nel suo locale e tra il suo staff si respiri un'aria così pesante e cerca di far tornare la pace. Il suo intervento però arriverà tardi. Qualcuno infatti arriverà prima di lei a risolvere tutto!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 5 al 9 ottobre 2020

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.