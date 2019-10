Un Posto al Sole Anticipazioni 9 ottobre 2019: Cinzia nasconde un segreto!

Anticipazioni TV

Mariella e Guido scoprono che Cinzia, oltre a essere morosa, nasconde un segreto.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di mercoledì 9 ottobre 2019, Arturo e Sebastiano hanno un duro scontro in ospedale mentre Renato si riavvicina a Nadia ma sembra che sia troppo tardi. Mariella e Guido scoprono che Cinzia sta nascondendo un segreto. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

Renato si riavvicina a Nadia in questa puntata di Un Posto al Sole del 9 ottobre 2019

Sebastiano è stato portato in ospedale per accertamenti ma al suo arrivo incontra una sua vecchia e non gradita conoscenza: Arturo. I due uomini hanno così un duro scontro; una resa dei conti attesa per tanti anni ma che sembra ancora non portare a nessuna soluzione. A complicare le cose ci si mette poi la love story tra Marina e Fabrizio, sempre più presi dalla passione. Renato, tristemente rifiutato da Adele, cerca di riavvicinarsi a Nadia. La donna però non crede nella buona fede del compagno e crede che voglia recuperare il loro rapporto solo perché la Picardi non ha accettato il suo corteggiamento. Che sia la fine per la coppia?

Mariella e Guido scoprono che Cinzia ha un segreto ne Un Posto al Sole

Susana resta molto sorpresa da Niko e Ugo mentre Mariella, sul piede di guerra contro Cinzia, fa una scoperta sorprendente. Decisa a liberarsi della sua ex rivale e a farle sborsare i debiti che deve a Guido, convince il compagno a chiamare un legale per risolvere la situazione di morosità. Guido e Mariella scoprono che Cinzia ha nascosto loro un segreto. Ma quale?

Un Posto al sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45