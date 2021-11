Un Posto al Sole Anticipazioni 9 novembre 2021: Guido tradisce Mariella!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 9 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Roberto è deciso: riconquisterà Marina. Il Ferri vuole approfittare del momento di smarrimento della Giordano per riavvicinarsi a lei e farla cadere tra le sue braccia ma la manager, troppo presa dal dolore per la sua crisi matrimoniale, non sembra disposta a cedere così facilmente. Mariella è tesissima! L'Altieri è pronta ad affrontare suo fratello Espedito, per sostenere sua nipote Speranza. Purtroppo per lei però, Guido – inizialmente pronto a prendere le parti della sua nipotina – si tirerà indietro. Intanto Mattia e Crovi hanno un duro confronto. Dal loro teso faccia a faccia emerge la natura violenta del rider ma anche delle ombre sul bel dottore, ormai vicinissimo a Rossella. Cosa nasconde?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto tenta il colpaccio con Marina

Tra Marina e Fabrizio è rottura definitiva? Sembra proprio di sì. I due stanno vivendo una profonda crisi matrimoniale, a causa dei problemi che – in questi mesi – hanno finito per trascinarsi dietro. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Roberto sarà felicissimo nel vedere che la Giordano e il suo maritino sono ormai lontani e cercherà di approfittare del momento per riavvicinarsi a lei. Ma le cose non andranno come da lui sperato. Marina è infatti troppo impegnata ad affrontare il dolore da lasciarsi cadere tra le braccia del Ferri.

Guido tradisce Mariella in Un Posto al Sole Anticipazioni 9 novembre 2021

Espedito è arrivato a Palazzo Palladini. Speranza è pronta a rivelare al padre i suoi veri progetti per il futuro ma è consapevole di aver bisogno di aiuto per farlo. Per questo Mariella le ha promesso di starle accanto e si prepara ad affrontare il fratello. Ma quando sarà sul punto di cominciare, si renderà conto di non essere spalleggiata lei. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano infatti che Guido – inizialmente deciso a perorare la causa della sua nipotina – si tirerà indietro, tradendo la fiducia della moglie!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Crovi contro Mattia

Mattia è libero e pericoloso. Il ragazzo ha preso di mira Rossella, deciso a farle del male. Ma sul suo cammino ha trovato Crovi. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il confronto tra Riccardo e il rider sarà molto feroce. Ma non emergerà solo la natura sempre più violenta e incontrollata dell'aggressore di Susanna ma anche alcune ombre sul bel dottorino. Che cosa nasconde il medico? Ross deve guardarsi le spalle pure da lui? Che cosa succederà? Lo scopriremo molto presto!

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.