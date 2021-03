Un Posto al Sole Anticipazioni 9 marzo 2021: Roberto indaga. Chi sta sabotando i Cantieri?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 9 marzo 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Roberto è convinto che qualcuno stia sabotando i Cantieri. Il Ferri deve escogitare un piano per fermarlo.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 9 marzo 2021. Nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Rossella si impegna a riscrivere tutta la sua tesi. La ragazza non ha tempo da perdere ma purtroppo non sa che Ilaria sta per tornare alla carica. Patrizio e Clara non riescono a mettere un freno alla loro passione mentre Roberto si convince che gli incidenti ai Cantieri non siano fatti casuali. Qualcuno sta sabotando il suo lavoro. Niko e Susanna sembrano aver ritrovato la loro sintonia e Jimmy fantastica che i due possano tornare insieme.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Ross alla riscossa ma Ilaria trama alle sue spalle

Rossella è nei guai! Il professor Volpicelli ha bocciato la sua tesi e come se non bastasse, il file del suo lavoro è andato perduto. La ragazza deve correre immediatamente ai ripari e si affanna per riscriverla in tempo. La Graziani ignora però che qualcuno sta tramando alle sue spalle... di nuovo. Ovviamente si tratta di Ilaria che, non paga di quanto ha combinato in passato, vuole minare la carriera universitaria della sua collega. Ross dovrà però molto presto affrontare un altro grosso problema. Patrizio sembra essere ormai travolto dalla passione per Clara e i due non riescono a stare separati a lungo. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole rivelano che la situazione prenderà una piega sempre più drammatica.

Roberto indaga sui sabotaggi ai Cantieri nella puntata di Un Posto al Sole del 9 marzo 2021

Roberto e Lara hanno avuto un duro faccia a faccia. Tra il Ferri e la Martinelli le cose si stanno facendo sempre più complicate e il manager sembra ormai con le spalle al muro. Tanto più che ai Cantieri continuano a succedere cose molto strane. Roberto si convince che gli incidenti ai Flegrei non siano dei fatti casuali. Qualcuno sta sabotando il suo lavoro e lo sta facendo di proposito. È quindi necessario correre ai ripari e trovare il colpevole prima che sia troppo tardi. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci lasciano intuire che Franco sarà determinante in questa missione.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Jimmy spera che Niko e Susanna si rimettano insieme

Jimmy ha pregato Niko di ricontattare Susanna affinché potesse intervistarla per un compito scolastico. Il Poggi ha accettato di chiamare la sua ex fidanzata e il loro incontro non è stato privo di emozioni. I due infatti sembrano aver ritrovato, almeno in parte, la sintonia di un tempo. Jimmy è felicissimo di questo. In lui si riaccendono le speranze di vedere suo padre di nuovo al fianco della bella Picardi. Ma sarà davvero così? Niko e Susanna torneranno davvero insieme?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.