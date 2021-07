Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la Doppia puntata del 9 luglio 2021. Negli episodi in onda alle 20.10 su Rai3, la situazione di Filippo degenera ora dopo ora. Le sue condizioni di salute e la sua amnesia cominciano seriamente a preoccupare e Serena vive con profonda apprensione e frustrazione questo momento delicato. La Cirillo non può stargli accanto, il Sartori non si ricorda di lei e anzi comincia a rendersi conto che gli deve essere successo qualcosa di grave. Patrizio decide che è arrivato il momento di parlare apertamente con Rossella. Il ragazzo non può più aspettare a lungo mentre Jimmy, deciso a stare alla larga da Brenda Esposito, prende una decisione completamente inaspettata. Il Sartori cerca di scavare a fondo nella sua memoria, nella speranza di ricordarne anche solo un frammento. Serena è distrutta. Come riuscirà a spiegare a Irene che suo padre non si ricorda di lei? Silvia invece comincia a sentire nostalgia di Giancarlo. Ha fatto la scelta giusta a lasciarlo? Rimpianto e nostalgia si fanno largo nella sua mente. Jimmy intanto ha deciso di iscriversi a un corso di danza estivo ma Renato non riesce a nascondere di avere parecchi dubbi in proposito.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Le condizioni di Filippo sono preoccupanti

In ospedale le cose stanno degenerando. Filippo non ricorda proprio niente della sua vita nei dieci anni precedenti e ha dimenticato di aver sposato Serena e di avere una figlia. Le sue condizioni di salute preoccupano tutta la famiglia ma è la Cirillo ad aver subito il contraccolpo. Dimenticata dal marito, incapace di spiegare alla figlia quello che è successo e impossibilitata a stargli accanto, la donna vive un profondo stato di frustrazione. A peggiorare la situazione, come ci rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole, ci si mette lo stesso Filippo che, ripresosi dall'operazione, comincia a capire che qualcosa non torna. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano anche che Filippo tenterà invano di scavare nella sua memoria, alla ricerca di almeno un frammento della sua vita passata ma nulla e nessuno sembra riuscire a fargli scattare alcun ricordo. Serena è distrutta. La Cirillo è sola ad affrontare la terribile tragedia che ha colpito la sua famiglia e non sa come spiegare a Irene il motivo per cui ancora non può vedere suo padre. Come dirle che il suo adorato papà non si ricorda di lei?

Patrizio e Rossella faccia a faccia! È il momento del chiarimento in Un Posto al Sole Anticipazioni 8 luglio 2021

Il ritorno di Rossella ha riportato, in parte, la pace a casa Graziani – Saviani ma ha anche creato una certa apprensione in Patrizio. Il Giordano ha deciso di vivere serenamente la sua relazione con Clara ma per farlo deve chiarire una volta per tutte la sua posizione con la sua ex. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che è finalmente arrivato il momento del faccia a faccia tra Patrizio e Rossella. I due ragazzi metteranno finalmente un punto alla loro travagliata relazione e troveranno un punto di equilibrio? Rossella se ne farà una ragione o tenterà di riconquistarlo, mettendosi contro la Curcio?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Jimmy prende una decisione inaspettata

Jimmy è in pericolo! Il piccolo non riesce a liberarsi della presenza ingombrante e pericolosa della bulletta che lo sta tormentando. Brenda è iscritta al campo scuola a cui Niko e i suoi vorrebbero mandare il Poggi jr. ma il bambino non accetta di andarci, spaventato di dover affrontare la piccola teppistella. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Jimmy, con lo stupore di tutti, prenderà una decisione inaspettata. Ma cosa deciderà di fare? Affronterà per caso tutte le sue paure? Quello che sappiamo è che il piccolo si iscriverà a un corso di danza estivo ma suo nonno Renato non ne sarà per nulla felice.

Silvia ha nostalgia di Giancarlo in Un Posto al Sole Anticipazioni 9 luglio 2021

Il ritorno di Rossella ha dato a Silvia il coraggio necessario per troncare la sua relazione con Giancarlo. Riavere la sua bambina a casa, ha riacceso le speranze della famiglia Graziani-Saviani, di ritrovare la serenità perduta ma purtroppo questa illusione è durata molto poco. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Silvia comincerà a sentire la nostalgia del suo affezionato cliente e dei bei momenti passati insieme. La Graziani non può infatti dimenticare come Giancarlo sia riuscito a farla sentire amata e desiderata e di come abbia preso – molto velocemente – posto nel suo cuore. Ma ora che rimpianto e nostalgia hanno fatto capolino nella sua testa, cosa deciderà di fare? Troncherà con Michele e tornerà a cercare il suo spasimante rifiutato?

