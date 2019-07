Un Posto al Sole Anticipazioni 9 luglio 2019: Vittorio non riesce a dimenticare Anita

Anticipazioni TV

Vittorio non riesce a liberarsi del pensiero costante di Anita e la pressione che sua madre Assunta sta facendo a lui e ad Alex, non migliora la situazione.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di martedì 9 luglio 2019, Vittorio non riesce a liberarsi dal pensiero di Anita anche quando – per sottrarsi all'ingerenza di Assunta – propone ad Alex di partire. Alberto intanto è pronto a tutto pur di convincere l'intermediario di Londra a firmare per lui e non per Roberto e Filippo. Franco dice addio a Ciro. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

Vittorio non riesce a dimenticare Anita nella puntata di Un Posto al Sole del 9 luglio 2019

L'incontro tra Assunta e Alex non è stato totalmente positivo anzi la mamma di Vittorio inizia a intrufolarsi sempre di più nella vita privata di suo figlio e della sua fidanzata. Il ragazzo decide che è arrivato il momento di mettere un freno all'ingerenza della mamma e propone ad Alex di partire per un viaggio. Ma a preoccuparlo in realtà è il costante pensiero di Anita, tornata a sedurlo dopo mesi di assenza. Il Del Bue non è mai stato immune al fascino della Falco e anche stavolta sembra destinato a cadere ai suoi piedi.

Alberto subdolo approfittatore

Alberto sa come ottenere ciò che vuole e dopo aver rubato l'idea del chartering a Roberto, sta per firmare lui l'accordo con l'intermediario di Londra. Roberto e Filippo ignorano che il Palladini sia disposto a tutto pur di ottenere su di loro una vittoria e una vendetta schiacciante. Il Ferri e suo figlio rischiano dunque di veder sfumare una grande opportunità. Franco invece dice addio a Ciro superando con il ragazzo tutte le tensioni accumulate in questo lungo e difficile periodo.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dall'8 al 12 luglio 2019

Un Posto al sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45