Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 9 giugno 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Pietro è costretto a fare i conti con Marina e la Giordano sembra aver trovato le giuste armi per mettere il suo nemico ko. L'Abbate è infatti costretto a difendersi sia dalla manager che da Biagio, che continua ad allarmarlo con i suoi ricatti. Ma quel che è peggio è che Men'kov, stanco di aspettare, ha deciso di agire senza più alcun indugio. Lara intanto prende una decisione sorprendente, che lascia Roberto senza parole mentre Clara, nonostante la forte attrazione per Patrizio, deve frenare i suoi istinti e occuparsi di Federico. Guido si ritrova coinvolto nella tragicomica guerra tra Raffaele e Renato.

Pietro all'angolo! Men'kov decide di intervenire in Un Posto al Sole Anticipazioni 9 giugno 2021

L'arrivo di Marina al fianco di Roberto è una vera disdetta per Pietro. L'Abbate era convinto di essere riuscito a piegare al suo volere il disperato Ferri e si preparava a cantare vittoria insieme a Men'kov. Ma le cose hanno preso una piega talmente diversa da metterlo completamente in un angolo. Non è solo la Giordano a dargli problemi ma anche il comportamento ingestibile e ormai intollerabile di Biagio, sempre più pericoloso con i suoi ricatti. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che questa situazione spingerà il magnate russo a prendere lui stesso delle decisioni importanti e che limiteranno la libertà di Pietro Abbate, ora sempre meno certo di voler continuare con il suo piano.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Clara frena la sua passione per Patrizio

Alberto ha minacciato Niko nella speranza di riportare Clara tra le sue braccia. Il rifiuto della Curcio di concedergli una vacanza insieme a Federico ha fatto infuriare il Palladini. Ora è deciso più che mai a riprendersi la sua famiglia. Clara però non sembra essere più la donna arrendevole di un tempo. Sempre più consapevole di dover lottare per far rispettare le sue ragioni e per difendere la sua libertà, sarà costretta a mettere un freno ai suoi istinti e ai suoi sentimenti nei confronti di Patrizio. Il bene di suo figlio viene prima di tutto. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano anche che Roberto, sempre più consapevole che Lara sta facendo il doppio gioco, continuerà a tenerla sotto stretta sorveglianza. Ma la Martinelli farà una mossa che lo lascerà senza parole. Prenderà infatti una sorprendente iniziativa. Di cosa si tratterà?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Guido coinvolto nella guerra tra Raffaele e Renato

Mentre ai Cantieri si consuma l'ennesimo botta e risposta tra Abbate e Marina/Roberto, a Palazzo Palladini continua la guerra tra Raffaele e Renato. Dopo che il Giordano è riuscito a portare dalla sua parte i condomini e a mettere seriamente i bastoni tra le ruote al suo “amico”, le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Guido finirà nella morsa dei due litiganti. Il Del Bue, suo malgrado, sarà costretto a difendersi dai loro attacchi, senza poter fare nulla per fermarli. Ma quando finirà questo strano e singolare duello?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.