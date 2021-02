Un Posto al Sole Anticipazioni 9 febbraio 2021: Nunzio mette in pericolo una persona a lui molto cara...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 9 febbraio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Nunzio rischia di mettere in pericolo la sua famiglia.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 9 febbraio 2021. Nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Silvia è molto delusa. Michele non le dà alcun sostegno e la polizia ha tradito le sue aspettative. La Graziani decide quindi di ricorrere ad altri metodi per essere ascoltata. Questo la spingerà a prendere un'inattesa e sconvolgente decisione. Nunzio è sempre più con le spalle al muro. Il ragazzo realizza che non riuscirà a saldare i suoi debiti in fretta. Purtroppo la situazione in cui si è cacciato potrebbe mettere in pericolo una persona a lui molto cara. Intanto Raffaele fa una proposta di lavoro a Diego. Il giovane prende però tempo prima di rispondergli.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Silvia prende una decisione inaspettata

La situazione in casa Saviani sta precipitando. Silvia è una furia e non riesce proprio a calmarsi. Dopo aver scoperto che Niko ha tradito la loro amicizia, accettando di essere l'avvocato di Emil, la Graziani sente di non potersi più fidare di nessuno. Michele non la sostiene e sembra essere sempre più distante mentre la polizia ha deluso le sue aspettative. Solo Chiara sembra essere realmente interessata alla sua storia. La Petrone ha infatti proposto a Silvia di raccontare in radio quanto le è successo. La ristoratrice pare essere sempre più convinta ad accettare l'invito della direttrice di Radio Golfo 99, anche se Michele andrà su tutte le furie.

Nunzio mette in pericolo una persona a lui molto cara... nella puntata di Un Posto al Sole del 9 febbraio 2021

Franco indaga su Nunzio. Il Boschi è convinto che il ragazzo si sia messo nei guai e in effetti ha proprio ragione. Il Cammarota sembra essersi indebitato sino al collo a causa di alcuni debiti di gioco. Purtroppo il giovane realizza di non essere in grado di saldarli in fretta e rischia di mettere in pericolo qualcuno a lui molto caro. Di chi si parlerà? Le Anticipazioni di Un Posto al Sole non ci rivelano ancora nulla ma sappiamo che Nunzio rischierà davvero di farsi del male e di mettere in seria difficoltà Franco. Speriamo che super Boschi riesca a risolvere la situazione anche stavolta.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Raffaele fa una proposta imprenditoriale a Diego

Raffaele e Diego potrebbero raggiungere presto un'intesa. Il Giordano senior, spinto da sua moglie, ha deciso di porgere una mano a suo figlio e di cercare di dargli un valido aiuto. Diego non ha ancora trovato una stabilità per il suo futuro e suo padre è in forte apprensione per lui. È per questo che deciderà di fargli una proposta imprenditoriale spiazzante. Il ragazzo si troverà quindi a dover decidere se accettare o meno questa novità ma prima di rispondere, prenderà del tempo.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dall'8 al 12 febbraio 2021

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.