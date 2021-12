Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 9 dicembre 2021.

Vediamo le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 9 dicembre 2021. Nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Patrizio ha cercato di convincere Samuel e non lasciarsi aiutare da Vittorio per conquistare Speranza. Il Giordano però scopre presto di avere un'altra missione da compiere: preparare il Natale con Clara. Il ragazzo è convinto che passerà le feste in compagnia della Curcio ma purtroppo i suoi propositi subiranno un grosso stop. Un inconveniente gli riserverà un'amara delusione. Intanto tra Rossella e Silvia continua ad aumentare la distanza. Il loro rapporto si sta distruggendo. Raffaele invece è di nuovo in lotta con Renato. Desideroso di fargliela pagare, chiederà l'aiuto di Irene, la piccola scacchista di Palazzo Palladini.

Patrizio deluso da Clara in Un Posto al Sole Anticipazioni 9 dicembre 2021

Per Patrizio si prospetta un Natale molto deludente. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la crescente emozione per l'arrivo delle festività, spingerà il Giordano a organizzare al meglio le sue vacanze con Clara. Patrizio sarà infatti convinto che quest'anno la Curcio e Federico passeranno con lui il Natale. Ma la sua convinzione dovrà presto fare posto a una cocente e inaspettata delusione. Clara infatti non sembrerà molto entusiasta anzi la vedremo piuttosto tentennante davanti all'idea di accontentare Patrizio. Che sia per caso colpa di Alberto, deciso a non lasciare alcuno spazio al suo rivale in amore?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Tra Silvia e Rossella non c'è più nulla da fare

Silvia e Rossella sono sempre più distanti. Ross non riesce proprio a perdonare sua madre per aver tradito la sua fiducia e quella di Michele e per essere tornata sui suoi passi. L'ombra di Giancarlo invece di sbiadire, si è fatta sempre più pericolosa e ora sembra destinata a non lasciare il fianco della Graziani. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Rossella, dopo l'incontro sgradito appena avuto, deciderà di affrettare i tempi del suo trasferimento con Michele in un'altra casa... senza Silvia!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Raffaele schiera Irene contro Renato

Poteva esserci un Natale senza una sfida tra Raffaele e Renato? Ovviamente no e anche quest'anno i due “boss” di Palazzo Palladini si ritroveranno uno contro l'altro. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano però che il Giordano stavolta si avvarrà di un aiuto molto particolare. Chiederà a Irene di affiancarlo nel dare una sonora lezione al Poggi. Che compito avrà la giovanissima scacchista? Cosa dovrà fare per “vendicare” Raffaele?

