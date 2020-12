Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole della puntata del 9 dicembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Ornella cerca di convincere Niko a sottoporsi al test tossicologico. Marina in grande difficoltà.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 9 dicembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, grandi delusioni per Marina. Dopo il mancato pagamento della seconda rata da parte di Menkov, i Cantieri sono sull'orlo della bancarotta. Marina sta tentando il tutto e per tutto ma anche il suo viaggio a Montecarlo, non ha portato alcun risultato. Nessuno vuole acquistare il super-yacht. Intanto Fabrizio prende una clamorosa decisione mentre Ornella cerca di convincere Niko a sottoporsi al test tossicologico. Cotugno e Massaro invece si trovano faccia a faccia davanti a Bice.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina in ginocchio!

Ferri e Lara sono passati all'attacco finale e hanno centrato l'obiettivo. I Cantieri sono al collasso e pare proprio che per loro non ci sia nulla da fare. Marina è sola contro tutti e non intende arrendersi. Purtroppo però anche il suo viaggio a Montecarlo si rivela un buco nell'acqua. La Giordano non ha trovato nessun disposto ad acquistare il super – yacht costruito dalla sua azienda per Menkov. A complicare poi la situazione ci si mette Fabrizio, che prende una clamorosa decisione. Di cosa si tratta?

Niko costretto a fare il tossicologico in questa puntata di Un Posto al Sole del 9 dicembre 2020

Giulia e Renato sono a un bivio. I due non sanno come comportarsi e se credere o meno alle parole di Niko. Il ragazzo giura di non aver fatto uso di droghe ma purtroppo il fatto che le avesse nascoste, ha messo in allarme i suoi genitori. Niko è costretto a dare prova di quello che dice e Ornella cerca di convincerlo a sottoporsi al test tossicologico. Ma che risultato darà? Il giovane Poggi è sincero e veramente dispiaciuto per quello che è successo a suo figlio?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Cotugno e Massaro l'uno contro l'altro

Cotugno si sta mettendo davvero nei guai. Sergio non intende lasciare che Bice si consoli tra le braccia di Luigi e vuole vendicarsi. Il vigile si troverà – inaspettatamente – a fronteggiare il suo rivale in amore e tutto questo davanti agli occhi di Bice. La Cerruti farà qualcosa per fermare i “suoi due uomini” o lascerà le cose così come stanno? Staremo a vedere!

