Un Posto al Sole Anticipazioni 9 aprile 2021: Clara fa causa ad Alberto!

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 9 aprile 2021. Nell'episodio in onda su Rai3, Clara passa alle vie legali contro Alberto e chiede aiuto a Niko.

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 9 aprile 2021. Nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, i problemi ai Cantieri cominciano a preoccupare Franco. Il Boschi è partito con le migliori intenzioni, pronto a stanare il sabotatore dei Flegrei. Purtroppo però l'atteggiamento degli operai lo sto mettendo in seria difficoltà e ora deve trovare un modo per gestire la situazione. Clara, dopo che Alberto ha rapito Federico, ha deciso di agire per vie legali. La ragazza si rivolge a Niko e il Poggi deve studiare una strategia per procedere contro il Palladini. Mariella ha avuto un'idea per rallegrare la vita di Vittorio: presentargli sua nipote Speranza. La visita della ragazza – che nella mente del Del Due avrebbe dovuto essere un evento molto noioso – si trasforma invece in una sorpresa inaspettata e decisamente sopra le righe.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Franco in difficoltà

L'operazione Cantieri sta mettendo a dura prova la resistenza di Franco. Il Boschi ha accettato di aiutare Roberto a stanare il sabotatore dell'azienda nautica ma le cose non sono andate come previsto. Superfranco brancola ancora nel buio. Ci sono alcune piste da seguire ma nessuna di queste porta alla soluzione. Come se non bastasse, gli operai stanno remando contro, infastiditi dalla presenza di un supervisore tra di loro. Franco è quindi costretto a guardarsi continuamente le spalle e a dover trovare una soluzione al più presto. Per questo Angela è in ansia e, lontana da casa, ha messo in guardia il marito: mai sottovalutare i Cantieri Flegrei!

Clara fa causa ad Alberto, nella puntata di Un Posto al Sole del 9 aprile 2021

Federico è stato rapito e Clara è disperata. La storia travagliata tra la Curcio e Alberto è finita. La ragazza si è stancata di dover combattere per l'amore del Palladini. Barbara sembra averla avuta vinta ma Alberto, pungolato da ogni parte, ha perso completamente la testa, rendendosi colpevole di un atto terribile. In un momento di ira, l'avvocato ha preso con sé il suo bambino, strappandolo dalle braccia della madre. Un gesto che Clara non potrà mai perdonargli. È così che la ragazza decide di passare per vie legali e fare causa al suo ex compagno. Si rivolge così a Niko, speranzosa che il Poggi trovi al più presto una vita per riportare la serenità nella sua vita. La battaglia legale tra Clara e Alberto si prevede molto dura e le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che, per l'ex cameriera, sarà molto difficile combattere con i propri sentimenti. Ma chi la spunterà? Alberto riuscirà ad avere la custodia di Federico, facendo leva sulla sua stabilità economica?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Vittorio conosce Speranza

Guido ha cercato di spronare Vittorio a riprendersi la sua vita ma il giovane, dopo la partenza di Alex, sembra non essere più attratto dalla vita mondana. A risolvere la situazione sembra averci pensato Mariella. L'Altieri ha annunciato l'arrivo di sua nipote Speranza. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che quella che sembrava una noiosissima visita di cortesia, si trasformerà in un vero e proprio “delirio” per Vicky Beef. Il ragazzo sarà stregato dalla novità arrivata in casa sua e ne vedremo davvero succedere delle belle!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 5 al 9 aprile 2021

