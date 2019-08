Un Posto al Sole Anticipazioni 9 agosto 2019: La decisione definitiva di Vittorio

Anticipazioni TV

Vittorio prendere finalmente una decisione tra Alex e Anita mentre Clara è protagonista di un equivoco che la farà molto soffrire.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di venerdì 9 agosto 2019, Vittorio è arrivato finalmente a fare una scelta definitiva tra Alex e Anita. La sua decisione potrebbe mandare in frantumi il precario equilibrio delle sorelle Parisi. Clara sarà protagonista di un equivoco che coinvolge Alberto e che la farà soffrire. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

La scelta definitiva di Vittorio in questa puntata di Un Posto al Sole del 9 agosto 2019

È finalmente giunto il momento che Vittorio prenda coraggio e faccia una scelta. Non si può infatti continuare con questa situazione di bilico tra Alex e Anita, due ragazze diverse tra loro ma ugualmente attraenti agli occhi Del Del Bue. Finalmente il figlio di Guido è deciso e la sua scelta potrebbe completamente far vacillare l'equilibrio precario in cui, negli ultimi tempi, stanno vivendo le sorelle Parisi. Alex è sotto stress e la presenza di Mia non aiuta. Nonostante questo, grazie al loro affetto, le due giovani vivono momenti di serenità, destinata ad arrestarsi molto presto.

La sofferenza di Clara in Un Posto al Sole

Mentre Patrizio fa una proposta particolare a Ferri, garantendo una giornata speciale per amici e parenti di Palazzo Palladini, Clara finisce in un equivoco che coinvolge Alberto. La ragazza – completamente affascinata dal Palladini – soffrirà molto per questa situazione mentre Alberto avrà altro a cui pensare. Ha scoperto che Arturo è il padre di Marina e vuole sfruttare questa informazione a suo vantaggio. Cosa farà la Giordano per impedire al suo nemico di farle del male e di metterle i bastoni tra le ruote all'interno dei Cantieri?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45