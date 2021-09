Un Posto al Sole Anticipazioni 8 settembre 2021: Renato rivela a Niko un segreto molto pericoloso!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata dell'8 settembre 2021. Nell'episodio in onda su Rai3, Renato ha da dire una cosa molto importante a Niko, che riguarda Susanna!

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata dell'8 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Renato confessa a Niko un segreto molto scottante. Il Poggi vuole liberarsi di un terribile peso che non lo fa dormire. Purtroppo per lui però, questa confessione potrebbe rivelarsi più dolorosa del previsto. Marina è molto preoccupata per Fabrizio. Il Rosato è sconvolto dalle critiche al suo spot e potrebbe non riprendersi. Intanto anche Rossella si trova ad affrontare una situazione piuttosto spinosa ma potrà contare sull'aiuto di qualcuno a lei molto caro.

Renato rivela a Niko un segreto molto pericoloso in Un Posto al Sole Anticipazioni 8 settembre 2021

Niko è a terra. Susanna è stata vittima di un'aggressione e le sue condizioni non accennano minimamente a migliorare. Il ragazzo è molto preoccupato e si sente in colpa per non essere riuscito a parlare a cuore aperto alla sua ex compagna. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il giovane avvocato dovrà affrontare ancora dei grossi guai. E stavolta verranno direttamente dalla sua famiglia. Preoccupato per le indagini di Torre e spinto dai sensi di colpa, Renato racconterà al figlio un segreto scottante che lo attanaglia. Sarà qualcosa relativo alla povera Picardi e vi assicuriamo che si rivelerà davvero molto pericoloso per il Poggi. La situazione infatti è destinata a farsi ancora più complicata di quella che è. Ma cosa sarà successo? Di quale segreto vuole liberarsi Renato? Non sarà per caso lui l'aggressore di Susanna?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina in ansia per Fabrizio

Situazione tesa anche a casa Giordano-Rosato. Fabrizio rischia il fallimento. Il suo spot sembrava aver ottenuto degli ottimi risultati ma purtroppo su internet sono fioccate critiche severe, che hanno piegato il povero imprenditore. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Marina non saprà proprio cosa fare. Quale sarà la mossa migliore per risollevare il morale del suo compagno e convincerlo a non arrendersi e a combattere ancora? Le cose si fanno davvero molto ma molto serie per il pastificio, che potrebbe chiudere i battenti definitivamente! Succederà davvero così?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rossella nei guai

Attenzione anche a Rossella. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la Graziani sarà protagonista di una situazione piuttosto imbarazzante. Non sappiamo ancora di cosa si tratti ma stando agli spoiler, la ragazza dovrà recuperare il suo sangue freddo e non farsi distrarre dagli eventi. Dovrà infatti mantenere la calma e la concentrazione per prepararsi alla specializzazione e non deve perdere questa grande occasione. In suo soccorso arriverà una sua – e nostra – vecchia conoscenza, che la aiuterà a riprendersi e le donerà qualche ora di spensieratezza.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.