Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole in onda su Rai3. Nell'Episodio dell'8 settembre 2020, Giulia e Renato tentano di rincuorare Niko ma non c'è nulla da fare!

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata dell'8 settembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Renato e Giulia non sanno come comportarsi con Niko dopo quanto gli è accaduto. Il poverino è distrutto e sembra che nulla riesca a fargli tornare il sorriso. Intanto Diego sta cercando un nuovo impiego e si trova a confrontarsi con il mondo dei rider. Con l'aiuto di Michele e della Radio, ha un'idea brillante per fare qualche soldo. Intanto la relazione di Viola ed Eugenio risente dell'ennesimo scossone.

Renato e Giulia cercano di consolare Niko in questa puntata di Un Posto al Sole

Forse ci saremmo aspettati un finale diverso e forse meno triste: Niko ha il cuore a pezzi dopo aver scoperto che Susanna lo ha tradito con Eugenio e ora capisce il motivo che rendeva nervosa la Picardi prima delle nozze. Il matrimonio è naufragato e le famiglie sono a pezzi. Giulia e Renato cercano di consolare il loro “bambino” ma sono perfettamente consapevoli di essere impotenti davanti a questa situazione. Chissà se le cose torneranno mai come prima. Per ora la risposta è un sofferto NO!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Diego nel mondo dei rider

Nella famiglia Giordano è tempo di cambiamenti. Mentre Patrizio ha dovuto abbandonare i suoi propositi romantici verso Clara, suo fratello Diego è in cerca di un nuovo lavoro. Il ragazzo si trova a confrontarsi con il modo dei rider e con l'aiuto di Michele e della Radio, ha un'idea brillante per fare qualche soldino in più rispetto ai suoi propositi iniziali.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Viola ed Eugenio, un nuovo scossone li separa

Ora che le nozze di Susanna e Niko sono naufragate, che ne sarà di Viola ed Eugenio? Ebbene sì, c'è da domandarselo. Viola in cuor suo sperava davvero che per la Picardi si fosse trattato solo di una sbandata e che con le sue nozze, tutto tornasse alla normalità. Ma gli ultimi eventi hanno dato uno scossone enorme e forse i coniugi Nicotera non sono destinati a ritrovare la loro armonia. Ma succederà altro?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.