Un Posto al Sole Anticipazioni 8 ottobre 2019: Mia vuole tornare a Palazzo Palladini

Mia non è d'accordo con la scelta di sua sorella e vuole tornare a casa. Mariella spinge Guido ad allontanare per sempre Cinzia.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di martedì 8 ottobre 2019, Mia non vuole lasciare Palazzo Palladini e si oppone al trasferimento nella vecchia casa, mettendo in crisi la povera Alex. Mariella spinge Guido a risolvere la situazione con Cinzia, che gli deve ancora i soldi dell'affitto del loro appartamento. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

Mia non vuole lasciare Palazzo Palladini nella puntata di Un Posto al Sole dell'8 ottobre 2019

Alex ha lasciato Palazzo Palladini, rincuorata dalla dolce amicizia di Silvia. La sua decisione non è però per nulla piaciuta a Mia, che in Arianna e Andrea ha ritrovato la serenità familiare. È con loro, al Vulcano, che la piccola Parisi è riuscita ad affrontare il ritorno del padre e l'assenza di sua madre e ora che sua sorella vuole cambiare di nuovo vita, si oppone con tutte le sue forze. Facendo così mette però ancora più in crisi la già stressata Alex. Tra Marina e Fabrizio continua la passione mentre Arturo e Sebastiano si incontrano nello stesso ospedale...ed è scontro.

Mariella spinge Guido a chiede i soldi a Cinzia in Un Posto al Sole

Mariella non sopporta più l'assillante presenza di Cinzia nella vita di Guido. L'ex fidanzata del Del Bue rifiuta infatti di pagare l'affitto del loro vecchio appartamento e di conseguenza deve a Guido una grossa somma di denaro. L'Altieri, stanca di questo comportamento e decisa ad allontanare la Maiori dalla sua famiglia, prenderà in mano la situazione e chiederà consulto a un legale. Ma Cinzia sembra nascondere un segreto!

Un Posto al sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45