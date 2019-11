Un Posto al Sole Anticipazioni 8 novembre 2019: Una verità sconcertante scagiona Diego

Anticipazioni TV

Le indagini sull'incidente di Leone portano a una verità sconcertante e inaspettata, che potrebbe scagionare il povero Diego.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di venerdì 8 novembre 2019, Diego vuole patteggiare ma Niko e Raffaele lo convincono a resistere. Tutti gli indizi conducono infatti a una verità sconcertante. Andrea ha dei problemi durante un volo Londra - Napoli. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

Una verità sconcertante scagiona Diego nella puntata di Un Posto al Sole dell'8 novembre 2019

Per Diego potrebbe esserci la svolta decisiva. Il ragazzo è in carcere con l'accusa del tentato omicidio di Aldo ma qualcosa non torna né nei suoi ricordi né nella ricostruzione dei fatti di Niko e Ugo. Il giovane avvocato ha infatti cominciato a sospettare di Delia, moglie del Leone, e personaggio fin troppo misterioso per non nascondere segreti. E sono proprio le indagini a dare ragione al ragazzo. Tutti gli indizi su quanto accaduto la notte dell'incidente, conducono a una verità sconcertante ma soprattutto inaspettata.

Problemi in volo per Andrea in Un Posto al Sole

Alla luce da quanto scoperto nelle indagini, Raffaele prega Diego di non patteggiare. Il Giordano, pur di concludere il suo calvario, sembrava aver gettato la spugna e accettato di dover pagare per un crimine, forse non da lui commesso. Ma suo padre riesce a convincerlo ad affidarsi a Niko e Ugo, che hanno una nuova strategia. Andrea intanto è di ritorno da Londra ma il volo del Pergolesi non è per nulla tranquillo. Londra – Napoli è un'esperienza davvero turbolenta!

