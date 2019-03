Un Posto al Sole Anticipazioni 8 marzo 2019: Giulia appoggia Adele

Nella puntata di Un Posto al Sole di venerdì 8 marzo 2019, Giulia offre il suo supporto ad Adele che ha deciso di tornare a casa da Manlio mentre Silvia è sempre più stupita da Alex. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Canale5.

Manlio ha messo molta pressione ad Adele e la donna ha preso la decisione di tornare da lui. La scelta della Picardi non incontra ovviamente il favore dei suoi amici, soprattutto di Giulia.

Giulia appoggia Adele in questa puntata di Un Posto al Sole dell'8 marzo 2019

Adele ha deciso di tornare a casa da Manlio. Il marito è riuscito nell'intento di metterla in difficoltà e ha ottenuto ciò che voleva. Giulia non è d'accordo con la scelta della sua amica ma, incapace di farle cambiare idea, può solo offrirle il suo appoggio. La Picardi pagherà molto caro questo ritorno alla convivenza con il suo violento consorte. Intanto Andrea e Arianna sono sempre più impegnati con Alice e si confrontano su Kim. La questione dell'adozione si fa sempre più spinosa e i due coniugi dovranno tenere duro e restare uniti.

Silvia impressionata da Alex

Silvia ha preso sotto la sua ala protettiva la giovane Alex, in difficoltà con Vittorio, con cui si è scambiata un bacio durante Carnevale. Silvia si rende sempre più conto delle doti della ragazza e rimane particolarmente stupita per una sua qualità nascosta. Riuscirà ad aiutarla a non cadere nel pericoloso triangolo amoroso con il Del Bue e la Falco? Raffaele è costretto a separarsi dalla moglie in partenza per Torino; in suo aiuto arriva però Renato, deciso a risollevare il morale del cognato...ma a modo suo.

