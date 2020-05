Un Posto al Sole Anticipazioni 8 maggio 2020, replica: Roberto denuncia il furto dei gioielli ma Greta...

Anticipazioni TV

Greta sta finendo dritta nella trappola di Roberto e Marina mentre Renato vuole trovare un nuovo compagno alla sua ex Giulia.

Nelle anticipazioni di Un Posto al Sole della puntata di domani – venerdì 8 maggio 2020 – Roberto mette in scena e denuncia il furto di gioielli. Ferdinando è pronto ad abbandonare Marina ma potrebbe decide all'ultimo di cambiare idea. Serena passa una movimentata nottata con Tommaso ma al mattino è costretta ad affrontare l'ironia delle sue sorelle. Filippo ripensa alla ragazza che ha soccorso mentre Renato si trova in difficoltà con Giulia. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3.

Roberto denuncia Greta in questa puntata di Un Posto al Sole dell'8 maggio 2020

Greta è in trappola. La donna, incauta, è finita nelle mani dei suoi aguzzini e non si è resa conto che Ferdinando – sin dall'inizio – è stato complice di Marina. Il Rizzo, nel tentativo di riconquistare il cuore della Giordano, ha accettato di ingannare la Fournier. Ora sul punto di abbandonare la donna del suo destino, il ballerino potrebbe però cambiare idea. Roberto passa all'azione e denuncia il furto dei preziosi gioielli, rubati dalla sua cassaforte.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Serena in balia di Manuela e Micaela

Serena ha passato una notte movimentata con Tommaso e ora che è mattina cerca di fare ordine su quanto è successo. Tornata a casa si trova ad affrontare la pungente ironia delle sue sorelle gemelle, Micaela e Manuela, che spingono la ragazza a farsi delle domande in più sul suo rapporto con il giovane. Filippo intanto si interroga sulla ragazza che lo ha soccorso mentre Renato cerca di trovare un nuovo compagno alla sua ex moglie Giulia. Adriana gli propone di fargli conoscere un suo collega ma il Poggi non sa come formulare l'invito alla sua ex.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.