Un Posto al Sole Anticipazioni 8 luglio 2021: Patrizio e Rossella faccia a faccia! E' il momento del chiarimento...

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata dell'8 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Patrizio decide che è arrivato il momento di chiarire con Rossella.

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata dell'8 luglio 2021. Nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, la situazione di Filippo degenera ora dopo ora. Le sue condizioni di salute e la sua amnesia cominciano seriamente a preoccupare e Serena vive con profonda apprensione e frustrazione questo momento delicato. La Cirillo non può stargli accanto, il Sartori non si ricorda di lei e anzi comincia a rendersi conto che gli deve essere successo qualcosa di grave. Patrizio decide che è arrivato il momento di parlare apertamente con Rossella. Il ragazzo non può più aspettare a lungo mentre Jimmy, deciso a stare alla larga da Brenda Esposito, prende una decisione completamente inaspettata.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Le condizioni di Filippo sono preoccupanti

In ospedale le cose stanno degenerando. Filippo non ricorda proprio niente della sua vita nei dieci anni precedenti e ha dimenticato di aver sposato Serena e di avere una figlia. Le sue condizioni di salute preoccupano tutta la famiglia ma è la Cirillo ad aver subito il contraccolpo. Dimenticata dal marito, incapace di spiegare alla figlia quello che è successo e impossibilitata a stargli accanto, la donna vive un profondo stato di frustrazione. A peggiorare la situazione, come ci rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole, ci si mette lo stesso Filippo che, ripresosi dall'operazione, comincia a capire che qualcosa non torna.

Patrizio e Rossella faccia a faccia! È il momento del chiarimento in Un Posto al Sole Anticipazioni 8 luglio 2021

Il ritorno di Rossella ha riportato, in parte, la pace a casa Graziani – Saviani ma ha anche creato una certa apprensione in Patrizio. Il Giordano ha deciso di vivere serenamente la sua relazione con Clara ma per farlo deve chiarire una volta per tutte la sua posizione con la sua ex. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che è finalmente arrivato il momento del faccia a faccia tra Patrizio e Rossella. I due ragazzi metteranno finalmente un punto alla loro travagliata relazione e troveranno un punto di equilibrio? Rossella se ne farà una ragione o tenterà di riconquistarlo, mettendosi contro la Curcio?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Jimmy prende una decisione inaspettata

Jimmy è in pericolo! Il piccolo non riesce a liberarsi della presenza ingombrante e pericolosa della bulletta che lo sta tormentando. Brenda è iscritta al campo scuola a cui Niko e i suoi vorrebbero mandare il Poggi jr. ma il bambino non accetta di andarci, spaventato di dover affrontare la piccola teppistella. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Jimmy, con lo stupore di tutti, prenderà una decisione inaspettata. Ma cosa deciderà di fare? Affronterà per caso tutte le sue paure?

