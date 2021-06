Un Posto al Sole Anticipazioni 8 giugno 2021: Marina sconvolta da una sorpresa inattesa. Ecco di cosa si tratta...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata dell'8 giugno 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Alberto è convinto di aver trovato un modo per recuperare il suo rapporto con Clara ed è certo che la sua vita possa finalmente ripartire. La Curcio però sembra di tutt'altro avviso e anzi il suo cuore continua a battere per Patrizio. Tra i due sembra essere tornata la passione. Intanto Roberto, scoperto il doppio gioco di Lara, cerca di capire sino a che punto la donna si vuole spingere mentre Marina, sempre più decisa a sconfiggere Abbate, riceve una visita che non si sarebbe aspettata, almeno non così presto. Raffaele convince il condominio a stare dalla sua parte nella guerra contro Renato.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Alberto convinto di avere una chance con Clara ma...

Alberto ha minacciato Niko per fare terra bruciata intorno a Clara e convincerla a tornare sui suoi passi. Il Palladini è convinto di aver trovato la soluzione ai suoi problemi e di poter finalmente riprendere in mano la sua vita. Peccato però che la Curcio non abbia proprio intenzione di dargli l'ennesima chance. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la ragazza, quasi per nulla spaventata dal suo ex compagno, non sono non ritirerà la richiesta degli alimenti ma sembrerà riavvicinarsi a Patrizio. Tra i due pare essersi riaccesa la passione ma c'è ancora da chiedersi se stavolta, con Alberto fuori gioco, si convinceranno a dare alla loro attrazione modo di esprimersi.

Marina sconvolta! Ecco cosa succede in Anticipazioni Un Posto al Sole dell'8 giugno 2021

Marina è tornata a Napoli, pronta a dare una mano a Roberto. Non si tratta certo di un gesto di carità o affetto, la Giordano non intende lasciare che i Cantieri falliscano. È così cominciata la guerra tra lei e Pietro Abbate e sarà sicuramente senza esclusione di colpi. Marina è però ritornata senza Fabrizio. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che è arrivato il tanto atteso faccia a faccia tra la signora di Upas e il suo compagno, che arriverà a sorpresa, lasciando la Dark Lady senza parole. La “madre” dei Flegrei non si aspetta infatti di ritrovarsi Rosato davanti agli occhi almeno non così presto. Fabrizio cercherà di fermarla e riportarla con lui via da Ferri e dai suoi problemi o le darà una mano ad affrontare l'ennesima crisi dell'azienda nautica?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Raffaele e Palazzo Palladini contro Renato

Mentre Marina dovrà affrontare la visita inattesa di Fabrizio, Roberto si troverà a dover prendere delle decisione nei confronti di Lara. Il Ferri ha scoperto che la Martinelli fa il doppio gioco ma non ha ancora capito fino a che punto la sua compagna voglia spingersi. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il manager continuerà a tenerla d'occhio, sperando di scoprire al più presto che cosa voglia davvero. Intanto a Palazzo Palladini continua la guerra tra Raffaele e Renato. Il Giordano è riuscito a portare dalla sua parte i condomini e ora il Poggi dovrà stare molto attento alle sue mosse e pilotare con più attenzione il suo drone spia!

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.