Un Posto al Sole Anticipazioni 8 gennaio 2021: Serena e Filippo ad un bivio

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata dell' 8 gennaio 2021. Nelle Trame dell’episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Alex si troverà suo malgrado costretta a rifiutare la proposta di trasferirsi a Madrid. La decisione sarà tutt’altro che semplice e lascerà nella ragazza non poca frustrazione. Nel frattempo, Serena e Filippo si troveranno davanti un bivio dopo il ritorno di Leonardo e i programmi del Cerruti saranno cambiati da un imprevisto.

Filippo e Serena in crisi nella Puntata di Un Posto al Sole dell’8 gennaio 2021

Leonardo è ripiombato nella vita di Serena e Filippo come un uragano, nella disperata ricerca di aiuto da parte della coppia che pure lui in prima persona ha contribuito a separare in passato. Inteneriti dalle disastrose condizioni di Leonardo, Serena e Filippo hanno accettato di accoglierlo in casa ma ora si trovano davanti ad un bivio. L’uomo dovrà cavarsela da solo oppure saranno loro ad intervenire in prima persona per aiutarlo con i suoi gravi problemi?

Anticipazioni Un Posto al Sole: la sofferta decisione di Alex

Le festività natalizie sono state movimentate da una proposta inaspettata, che ha messo Alex davanti ad un bivio. La giovane, infatti, è stata scelta per un progetto di scuola/lavoro a Madrid. Un’offerta che Alex ha sempre sognato di ricevere ma che la porterebbe lontana da Vittorio, con il quale non riesce ad affrontare seriamente l’argomento dal momento che lui è troppo concentrato su sé stesso e sulla sua carriera di deejay. Così, suo malgrado, Alex si ritrova a rifiutare l’importante proposta per poi realizzare quanto le è costata questa decisione, forse troppo affrettata.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Cerruti vittima di un imprevisto!

Il Cerruti si prepara al ritorno di Guido da Ischia e vuole accogliere l’amico al porto, per dargli un benvenuto come di deve. Mentre progetta di recarsi al più presto sul luogo dell’arrivo di Guido, il Cerruti sarà vittima di un imprevisto che lo costringerà a modificare rapidamente tutti i suoi progetti. Cosa accadrà al vigile di Palazzo Palladini?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.