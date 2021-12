Un Posto al Sole Anticipazioni 8 dicembre 2021: Silvia e Rossella sempre più distanti. Non c'è speranza!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole dell'8 dicembre 2021. Nell'episodio in onda su Rai3, Rossella non può perdonare sua madre. La situazione degenera dopo un incontro inaspettato.

Silvia e Rossella sempre più distanti in Un Posto al Sole Anticipazioni 8 dicembre 2021

La decisione di Silvia e Michele di divorziare ha convinto Rossella a chiudere ogni rapporto con sua madre. La ragazza è molto delusa dal suo atteggiamento. Nonostante le promesse di salvare la loro famiglia e di ricucire lo strappo con il Saviani, la Graziani si è lasciata nuovamente andare tra le braccia di Giancarlo. E ora le cose non possono essere più sistemate. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Silvia e Ross saranno sempre più distanti e che un brutto incontro, sgraditissimo a Rossella, metterà nuovamente a dura prova il rapporto madre-figlia. Ma chi incontrerà la bella dottoressa? Si troverà per caso faccia a faccia con il responsabile della fine del matrimonio tra i suoi genitori?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Franco e Nunzio fanno pace ma a duro prezzo

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano un Franco in ansia per Nunzio. Il Boschi ha affrontato faccia a faccia suo figlio per farlo ragionare. Ha infatti paura che la sua vicinanza con Chiara possa fargli del male. Il loro confronto ha avuto degli esiti drammatici ma grazie all'atmosfera natalizia e ai consigli della Petrone, padre e figlio riusciranno a chiarirsi. Ma il Cammarota, per ottenere il sostegno di Franco, dovrà fargli una promessa molto importante. Di cosa si tratterà? Non lo sappiamo ancora ma intuiamo che avrà un caro prezzo.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Patrizio cerca di salvare Samuel dal piano di Vittorio

Vittorio ha escogitato un piano contro Speranza e nei suoi progetti è stato coinvolto anche Samuel... purtroppo! Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Patrizio sarà costretto a intervenire per fermare il suo grande amico e per evitare che il Piccirillo si metta nei guai. Proverà infatti a convincerlo a non lasciare che il Del Bue lo “aiuti” a conquistare Speranza. Patrizio teme davvero che la strategia stravagante di Vicky Beef possa essere pericolosa per tutti... anche per la povera Altieri.

