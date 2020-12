Un Posto al Sole Anticipazioni 8 dicembre 2020: Giulia e Renato a un bivio, credere o no a Niko?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata dell'8 dicembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Niko è sconvolto per quello che è successo a Jimmy e non riesce a perdonarsi. Giulia e Renato non sanno se credere al loro figlio mentre Vittorio salva ancora una volta Patrizio. Il Del Bue impedisce all'amico di rivelare a Rossella il suo segreto. Intanto Cotugno, ormai diventato un aspirante latin lover, si trova a dover affrontare Bice e Sergio.

Giulia e Renato a un bivio, credere o no a Niko? Nella puntata di Un Posto al Sole dell'8 dicembre 2020

Niko è con le spalle al muro. I suoi genitori hanno trovato le pasticche che Leonardo, in una delle loro serate, gli ha regalato. Il Poggi afferma di non aver mai fatto uso di droga ma il suo comportamento strano, iracondo e sempre nervoso, ha messo in allarme Giulia e Renato. I due non sanno più cosa pensare. Da una parte vorrebbero credere al loro bambino, dall'altra temono che quello che sta succedendo abbia una sola spiegazione: Niko non è in sé; è drogato. Ed è forse anche per quello che Jimmy se l'è vista brutta. Nikolin si tormenta per quello che è successo al suo bambino e forse quanto appena accaduto lo porterà a cambiare atteggiamento.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Patrizio vorrebbe dire la verità a Rossella ma Vittorio...

Patrizio nasconde un segreto: è stato con Ilaria. Il ragazzo si sente in colpa per aver avuto una breve storia con l'arcinemica di Rossella e – prima che la ragazza lo venga a sapere da lei – vorrebbe dirle la verità. Vittorio è però convinto che il ragazzo stia per fare una scemenza. Il Del Bue consiglia infatti a Patrizio di mantenere il silenzio, pena la perdita di Rossella. Ma il Giordano gli darà retta? Intanto Ross deve gestire suo padre. Michele si scopre essere un uomo, anzi un papà all'antica ma il suo atteggiamento infastidisce la bella Graziani.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Cotugno in balia di Bice e Massaro

Sergio ha scoperto che sua moglie Bice lo sta tradendo. Il Massaro è sconvolto e a nulla sono servite le rassicurazioni di Guido, certo che la Cerruti stia solo fingendo di avere una relazione con Cotugno. Ma la verità non viene ancora a galla e Sergio è furioso. Il povero Luigi, ora convinto di essere diventato un grande latin lover, si trova a dover gestire due tigri. Completamente in balia di Bice e Sergio, dovrà trovare al più presto un modo per scappare.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.