Un Posto al Sole Anticipazioni 8 aprile 2021: Silvia e Michele alla resa dei conti...

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata dell'8 aprile 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Angela è molto in ansia per Franco. Il Boschi rassicura la moglie che starà attento e non si lascerà intimorire dagli operai dei Cantieri. Alberto intanto deve è sempre più in crisi. Barbara continua a tormentarlo con le sue attenzioni mentre Patrizio gli ha dichiarato guerra. Silvia e Michele, dopo il viaggio a Indica, decidono di fare finalmente chiarezza sui loro sentimenti. A che conclusione arriveranno? Torneranno insieme o decideranno di allontanarsi definitivamente?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Angela preoccupata per Franco

Franco è deciso a portare a termine il suo obiettivo: scoprire chi è il misterioso sabotatore dei Flegrei. Le cose però si stanno complicando. Gli operai dei Cantieri non hanno accettato la presenza di un estraneo tra i loro corridoi e hanno giurato di mettergli i bastoni tra le ruote. Superfranco però non ha intenzione di cedere e rassicura Angela che starà attento. La Poggi è molto in ansia per suo marito e teme che possa essere in pericolo. Intanto Roberto non riesce a risolvere i suoi problemi. Dopo il due di picche di Marina, il Ferri è sempre più in difficoltà. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che le cose stanno per cambiare. La Giordano sta per tornare!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Alberto tra due fuochi

Alberto ha giurato vendetta contro Clara e lo ha fatto nel modo più subdolo possibile. Il Palladini ha rapito il piccolo Federico, strappandolo dalle braccia di sua madre. La Curcio cerca disperatamente di convincere il suo ex compagno a tornare a più miti consigli ma sembra non riuscire a farlo ragionare. Alberto è tra due fuochi: da una parte Barbara, che continua a pungolarlo e a tormentarlo con le sue attenzioni sempre più insistenti e dall'altra Patrizio. Il Giordano gli ha dichiarato guerra e intende difendere la sua amata costi quel che costi. La battaglia tra i due uomini si svolgerà senza esclusione di colpi.

Silvia e Michele alla resa dei conti nella puntata di Un Posto al Sole dell'8 aprile 2021

Dopo la vacanza a Indica, per Silvia e Michele è arrivato il momento di chiarirsi. Dopo i giorni passati in famiglia, i due sentono la necessità di mettere a nudo i loro sentimenti, pronti ad affrontare le conseguenze del loro ennesimo faccia a faccia. Dopo essersi dati battaglia per lungo tempo è finalmente arrivato il momento della verità. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che per la Graziani e il Saviani non sarà un confronto semplice ma finalmente risolutivo. Che cosa decideranno di fare? Sarà la fine per loro o torneranno insieme?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 5 al 9 aprile 2021

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.