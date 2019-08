Un Posto al Sole Anticipazioni 8 agosto 2019: Alberto pronto a sfruttare le debolezze di Marina

Anticipazioni TV

Alberto ha scoperto che Arturo è il padre di Marina ed è pronto a sfruttare questa informazione a suo vantaggio. Alex cerca di gestire al meglio la situazione complicata creatasi nella sua vita.

Nelle anticipazioni della puntata di giovedì 8 agosto 2019, Alex non riesce proprio a gestire la situazione e il ritorno di suo padre non l'aiuta di certo. Alberto ha scoperto il legame tra Marina e Arturo e vuole sfruttarlo a suo piacimento. Salvatore invece è depresso per aver perso l'amore dei suoi sogni ma qualcosa di speciale è in arrivo per lui. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

Un situazione difficile tormenta Alex nella puntata di Un Posto al Sole dell'8 agosto

Alex è sotto stress ma ce la sta mettendo tutta per supportare la difficile situazione che si è creata dopo la decisione di sua madre. Mia è andata a vivere da lei e gestire una ragazzina così sveglia e birbante come lei, non è semplice, soprattutto alla sua giovane età. A peggiorare la situazione poi è l'arrivo di suo padre. La Parisi si ritrova a spiegare un particolare del suo passato che certamente non sarà compreso da tutti ma che in effetti spiega molto sulla sua famiglia. Suo padre è ora...una donna.

Alberto ha scoperto la verità su Arturo in Un Posto al Sole

Quando Alberto si mette in testa qualcosa è molto difficile fermarlo. Marina lo sa bene e purtroppo il suo segreto è ormai ben noto al Palladini. L'ormai socio della Giordano ha scoperto il legame che la unisce ad Arturo e vuole approfittare della situazione. Sapere che il nuovo giardiniere di Marina è in realtà suo padre, è una notizia davvero interessante e si può sfruttare per avere finalmente il controllo sui Cantieri. Salvatore invece è depresso per aver perso l'amore dei suoi sogni. Per il buon Cerruti però c'è qualcosa di speciale in arrivo.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45