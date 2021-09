Un Posto al Sole Anticipazioni 7 settembre 2021: Fabrizio rischia il fallimento. Marina non può crederci...

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 7 settembre 2021. Nell'episodio in onda su Rai3, Fabrizio rischia di nuovo di fallire. Susanna lotta tra la vita e la morte.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 7 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Susanna lotta ancora tra la vita e la morte. L'ispettore Torre continua le sue indagini e una pista sembra portare direttamente dentro le mura di Palazzo Palladini. Intanto Bianca mette suo padre Franco in una situazione molto delicata. Riuscirà il Boschi a non avere le spalle al muro? La pubblicità del pastificio di Fabrizio ha un successone ma un incidente rischia di cancellare la gioia dalle labbra sia del Rosato che da quelle di Marina.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Susanna lotta tra la vita e la morte!

Susanna è stata aggredita e purtroppo è da giorni in ospedale. Le sue condizioni di salute non accennano a migliorare e Niko è davvero ko. Solo pochi attimi prima di essere vittima del suo aggressore, la ragazza gli aveva confessato di amarlo ancora. Questa novità lo aveva davvero scosso e ora non ha neanche il tempo di risponderle a dovere. Le cose si stanno davvero mettendo molto male, sia per lui che per Fabrizio e Marina. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano infatti che la coppia Rosato-Giordano sarà costretta a vivere un altro incubo. Stavolta cosa accadrà? Gli affari di Fabrizio sono salvi oppure perderà tutto?

Fabrizio rischia il fallimento. Marina non può crederci in Un Posto al Sole Anticipazioni 7 settembre 2021

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole sono impietose per Fabrizio. Il Rosato aveva organizzato tutto nei minimi dettagli e lo spot per il suo pastificio sembrava essere un successo. E infatti la pubblicità spopola su internet ma le cose non andranno bene come si sperava. Un incidente causerà un rallentamento significativo alla produzione dell'azienda e Marina non farà in tempo a gioire per il compagno. La Giordano dovrà infatti rimboccarsi di nuovo le maniche per aiutarlo a superare una nuova e forse definitiva crisi finanziaria. Si rischia il fallimento? Intanto Bianca mette in una situazione imbarazzante suo padre Franco.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Le indagini su Susanna portano a Palazzo Palladini

Intanto proseguono le indagini sull'aggressione di Susanna. L'ispettore Torre si è messo subito in moto per scovare il colpevole. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che, nell'indagare, la Polizia arriverà sin dentro le mura di Palazzo Palladini. Ci sarà infatti un indizio che porterà a varcare la porta della grande villa, alla ricerca di un inquilino al corrente di qualche informazione utile a risolvere il caso. Ma di chi si tratterà? L'aggressore di Susanna è qualcuno che noi conosciamo molto bene?

