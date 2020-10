Un Posto Al Sole Anticipazioni 7 ottobre 2020: Niko riapre il suo cuore a Susanna...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole in onda su Rai3. Nell'Episodio del 7 ottobre 2020, colpito da quanto sta vivendo suo figlio, Niko decide di rivedere il suo comportamento nei confronti di Susanna.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole della puntata del 7 ottobre 2020. Nelle trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, il piccolo Jimmy è stato preso di mira da alcuni bulletti, che non smettono di tormentarlo. L'intervento di Bianca, che riuscirà a difenderlo, spingerà Niko a rimettere in discussione il suo comportamento con Susanna e lo spingerà a riaprire il suo cuore con la sua ex fidanzata. Intanto al Vulcano l'atmosfera si fa tesa e si spera che l'intervento di Silvia sia servito a smussare le tensioni tra Patrizio, Alex e Samuel. Guido e Cerruti, dopo aver avuto la conferma che Cinzia è la nuova inquilina di casa Cotugno, provano ad aprire gli occhi al loro collega.

Niko riapre il suo cuore a Susanna in questa puntata di Un Posto al Sole del 7 ottobre 2020

Il piccolo Jimmy è in difficoltà. Il bambino sta vivendo un vero e proprio dramma dopo che alcuni bulletti lo hanno preso di mira. Solo Bianca sembra accorgersi del momento di fragilità del suo amichetto mentre suo padre tarda a rendersi conto di averlo trascurato. L'intervento della Boschi si rivela determinante per aprire gli occhi a Niko. Scoperta la difficile situazione che suo figlio sta attraversando, il Poggi metterà in discussione la netta chiusura nei confronti di Susanna e cercherà di cambiare atteggiamento con lei e di riaprile, per quanto possibile, il suo cuore. Che ci sia un ritorno di fiamma tra i due?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Fuoco e fiamme al Vulcano!

Il comportamento di Patrizio, sempre più teso e nervoso a causa di Peluso, ha creato grandi tensioni al Vulcano. Samuel non riesce più a sopportare la mole di lavoro e le ore extra a cui il Giordano lo sottopone e Alex, stanca di vedere l'aiuto chef in difficoltà, ha deciso di dargli una mano. I due si sono quindi alleati contro Patrizio, speranzosi che – con questa sorta di ammutinamento – il giovane si renda conta dei suoi errori. Purtroppo però le cose sembrano degenerare velocemente e Silvia deve riprendere in mano le redini. Il suo intervento riuscirà a smussare le tensioni?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Guido e Cerruti al salvataggio di Cotugno

Cotugno è caduto nella trappola di Cinzia. Il vigile non si è ancora accorto di aver accolto in casa sua, una vera e propria approfittatrice, che vuole solo ed esclusivamente mettere le mani sul suo immenso patrimonio. Guido e Cerruti, a conoscenza dei piani della Maiori e ormai certi della sua presenza a palazzo Cotugno, cercano di aprire gli occhi al loro collega. Ma riusciranno a centrare il loro obiettivo?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 5 al 9 ottobre 2020

