Un Posto al Sole Anticipazioni 7 marzo 2019: Manlio mette pressione ad Adele

Nella puntata di Un Posto al Sole di giovedì 7 marzo 2019, Adele viene messa sotto pressione da Manlio e deve affrontare una dura e difficile decisione mentre Alex cerca di sottrarsi al rapporto malato che si è creato con Vittorio. Vediamo insieme le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

Adele continua ad affrontare le pressioni di Manlio. La Picardi ha avuto difficoltà nel trovare un nuovo appartamento in cui trasferirsi dopo aver lasciato la sua casa e ora si trova davanti altri problemi.

Adele ha trovato il coraggio di confessare gli abusi di Manlio e grazie all'aiuto di Giulia, ha lasciato la sua casa. Il Picardi è però ancora insistente e non accetta di essere stato lasciato dalla moglie. Per questo continua a farle delle richieste piuttosto pressanti, mettendola in una posizione scomoda e costringendola ad affrontare una dura e difficile decisione, che potrebbe condizionare il suo futuro. Niko intanto è preoccupato per Susanna; teme infatti che per la compagna sia troppo faticoso occuparsi di suo padre da sola.

Alex sfugge a Vittorio

La sera di Carnevale ha fatto emergere i sentimenti tra Vittorio e Alex. Al Crazy i due ragazzi si sono baciati, nonostante il Del Bue abbia da sempre un debole – piuttosto ossessivo – nei confronti di Anita. Alex cerca di sottrarsi al rapporto insano creatosi con il suo “amico”, consapevole di essersi infilata in una situazione abbastanza complessa. Intanto Arianna torna a coltivare un suo sogno mai del tutto accantonato.

