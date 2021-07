Un Posto al Sole Anticipazioni 7 luglio 2021: Jimmy è in pericolo!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 7 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Jimmy non vuole iscriversi al campo scuola per paura di incontrare la bulletta che lo terrorizza.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 7 luglio 2021. Nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Serena non riesce a calmarsi. La notizia che Filippo ha perso la memoria l'ha mandata completamente nel pallone e neanche le rassicurazioni dei medici – che le chiedono di pazientare – riescono a darle conforto. Jimmy invece è in pericolo. Una presenza terribile gli impedisce di iscriversi liberamente al campo scuola. Rossella, turbata dalle condizioni di salute del Sartori e infastidita dall'atteggiamento sempre più polemico di Volpicelli, trova un confidente inaspettato con cui sfogare le sue frustrazioni.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Serena non trova pace!

Serena è distrutta! La tragica notizia dell'amnesia di Filippo l'ha abbattuta. La Cirillo non sa proprio come reagire a questa situazione. Conscia di essere stata dimenticata da suo marito, da cui aspetta un'altra bambina, non si dà pace per quello che è successo. I medici tentano invano di suggerirle pazienza. La condizione del Sartori potrebbe essere temporanea e ci vuole tempo perché tutto si sistemi. Ma le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la situazione degenererà. Serena non ritroverà la calma e si troverà costretta ad affrontare la grande delusione di Irene, che non sarà riconosciuta da suo padre. Le cose si mettono molto male!

Jimmy è in pericolo in Un Posto al Sole Anticipazioni 7 luglio 2021

Jimmy è di nuovo nel mirino dei bulletti. Il piccolo Poggi ha già dovuto affrontare, in passato, i bambini terribili del suo quartiere ma stavolta Brenda ha trovato il modo per terrorizzarlo davvero. Il bambino ha infatti paura di iscriversi al campo scuola in cui troverà anche la ragazzina. Per ora sembra che la situazione sia in una condizione di stallo ma le Anticipazioni di Un Posto al Sole potrebbero presto riservarci delle sorprese. Nonno Renato, ormai diventato un supereroe agli occhi del suo nipotino, riuscirà a risolvere tutto e a infondere il giusto coraggio al suo erede?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rossella trova conforto in una persona inaspettata

Rossella è tornata a Napoli e ha sin da subito dovuto affrontare delle novità che non la lasciano per nulla serena. Non solo Patrizio ha ormai voltato pagina e continua a vivere serenamente con Clara – mantenendo però la loro relazione ancora nascosta ad Alberto – ma anche Volpicelli sembra avercela con lei. Il professore è sempre più polemico e tratta con una certa sufficienza la sua studentessa. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la ragazza, piuttosto abbattuta per quanto sta succedendo, troverà una spalla su cui piangere. E sarà un confidente inaspettato! Ma chi sarà?

