Un Posto al Sole Anticipazioni 7 giugno 2019: Mariella rifiuta di sposare Guido

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di venerdì 7 giugno 2019, Mariella ha rifiutato la proposta di matrimonio di Guido e il Del Bue è scioccato. L'Altieri vuole prendere tempo per rivelare al compagno la verità su Lollo. Mia e Alex invece si confronterà con Vittorio e inizierà a dubitare di aver preso la giusta decisione a trasferirsi. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 20.45. La soap torna regolarmente su Rai3 dopo il giorno di pausa, per lasciare spazio alla semifinale di Uefa Nations League Olanda vs Inghilterra.

Mariella rifiuta di sposare Guido nella puntata di Un Posto al Sole del 7 giugno 2019

Guido ha chiesto la mano di Mariella ma lei, inaspettatamente, ha rifiutato. Il Del Bue non riesce a credere che la sua compagna lo abbia rifiutato ma non sa che l'Altieri nasconde un terribile segreto, che la sta tormentando ormai da mesi. Travolta dai sensi di colpa, Mariella non sa ancora se rivelare a Guido la verità su Lollo. Come potrebbe reagire il buon vigile nello scoprire che il piccolo è suo figlio? Ne sarà felice oppure rimarrà fermo sulla sua idea di non volersi occupare di altri figli?

Alex nei guai a causa della piccola Mia

Mia si è rivelata una vera e propria peste. Sa cosa vuole e sa come ottenerlo. Per questo quando Alex ha annunciato di volersi trasferire alla Terrazza, la ragazzina ha fatto di tutto per metterle i bastoni tra le ruote e sembra esserci riuscita! Alex infatti si confronterà con Vittorio e inizierà a dubitare di aver preso la giusta decisione. Intanto la partenza di Franco, Filippo e compagni, potrebbe subire un ritardo. Nell'entusiasmo generale sorgerà infatti un problema con Jimmy. Il parco divertimenti deve essere rimandato?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 3 al 7 giugno 2019