Un Posto al Sole Anticipazioni 7 gennaio 2021: problemi per Serena e Filippo, Leonardo torna tra loro...

Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Marina parte con Fabrizio mentre Leonardo sarà costretto a chiedere aiuto.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 6 gennaio 2021. Nelle Trame dell’episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Leonardo torna ad insinuarsi nella vita di Filippo e Serena chiedono il loro aiuto, mentre Alex dovrà prendere una decisione sull’offerta appena ricevuta che la porterebbe lontano da Vittorio. Pronta a lasciare Napoli con Fabrizio, Marina non riesce a smettere i pensare ai momento più importanti della storia d'amore con Roberto.

Leonardo chiede aiuto a Filippo e Serena nella Puntata di Un Posto al Sole del 7 gennaio 2021

Leonardo ha portato non poco scompiglio nella vita di Filippo e Serena che, dopo aver affrontato il divorzio e una vera e propria battaglia legale, hanno ritrovato la serenità di un tempo. Il ritorno improvviso di Leonardo, tuttavia, potrebbe sconvolgere nuovamente tutto. Il ragazzo chiede disperatamente aiuto alla coppia, pur sapendo di aver causato loro sofferenza, e Serena e Filippo si troveranno nuovamente in una posizione molto scomoda. Il rapporto reggerà o la nuova intromissione di Leonardo porterà i due a prendere strade diverse?

Un Posto al Sole Anticipazioni, Marina e Roberto: amore realmente finito?

Marina ha deciso di lasciare Napoli con Fabrizio, dopo che Roberto ha causato così tanta sofferenza all’uomo solamente per ottenere la sua vendetta. Marina sa che Fabrizio non sarà mai al sicuro finché il suo ex fidanzato continuerà a nutrire sentimenti ambigui per lei. Gli stessi sentimenti a cui neppure la Giordano sembra essere immune. Prima della partenza, Marina e Roberto vivono, sebbene a distanza, un momento di nostalgia che porta a galla i ricordi più belli ma anche più duri della loro complessa relazione amorosa. Tra Roberto e Marina è finita per sempre oppure il sentimento sta riaffiorando troppo impetuoso per essere arginato?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Alex in crisi

Alex ha ricevuto una proposta inaspettata: l’offerta di studiare e lavorare a Madrid. La Parisi è incredula e vorrebbe potersi confrontare con Vittorio, dal momento che una sua risposta affermativa a questa proposta la porterebbe piuttosto lontano da lui per molto tempo. I tentativi di Alex di parlare a quattr’occhi con Vittorio, tuttavia, sono inutili: lui è concentrato solo su sé stesso e ignora il tumulto interiore della sua fidanzata.

