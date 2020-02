Un Posto al Sole Anticipazioni 7 febbraio 2020: Nico e Angela intervengono per salvare Giulia da Marcello

Anticipazioni TV

Niko e Angela si impegnano per trovare prove contro Marcello, sperano di riuscirlo a inchiodare così da salvare Giulia.

Nella puntata di Un Posto al Sole di venerdì 7 febbraio 2020, messi in allarme da Ornella, Niko e Angela si impegnano per dimostrare alla madre che è stata raggirata da un truffatore, ma Giulia continua a essere sorda ad ogni appello ed è convinta che sia giusto trasferire i soldi a Marcello. Durante la conferenza di presentazione di Fabrizio, le domande scomode di un giornalista mettono in crisi Marina. Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni della soap in onda su Rai3 a partire dalle 20.45.

Niko e Angela provano a dimostrare a Giulia che Marcello è un truffatore, nella puntata di Un Posto al Sole del 7 febbraio 2020

Giulia, innamorata di Marcello, non riesce a vedere le cose con lucidità. Ornella ha tentato di metterli in guardia in più occasioni, ma la Poggi sembra sorda agli appelli dell'amica, è per questo che vedremo la Bruni correre ai ripari: pronta ad evitare che la poverina cada nella trappola di Marcello chiederà aiuto ai figli di Giulia, Niko e Angela. I ragazzi si impegneranno per dimostrare alla madre che Marcello non è altro che un truffatore.

Un Posto al Sole: Le domande scomode di una giornalista mettono in crisi Marina

Fabrizio è un ufficialmente un nuovo membro del consiglio direttivo dei Cantieri, è tempo dunque di presentarlo in conferenza stampa. Marina vive con disagio questa nuova situazione, lavorare fianco a fianco con il Rosato le risulta davvero scomodo e imbarazzante. Le domande pungenti di una giornalista metteranno ancora più in difficoltà la Giordano, che entrerà profondamente in crisi.

