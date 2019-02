Un Posto al Sole Anticipazioni 7 febbraio 2019: Alberto misteriosamente legato a Simona

Nella puntata di Un Posto al Sole di giovedì 7 gennaio 2019, mentre Elena è indecisa se tenere o meno il bambino, si scopre che Alberto è coinvolto nel passato di Simona...ma vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani su Rai3 alle 20.45.

Alex si è stancata di fare il doppio gioco e ha finito per fare un passo falso. Vittorio ne approfitta per “riutilizzare” la sua amica per prendersi la rivincita su Anita e ottiene un risultato inaspettato. Intanto a casa Giordano c'è un'importante decisione da prendere.

Elena non sa se tenere il bambino in questa puntata di Un Posto al Sole del 7 febbraio 2019

La reazione di Valerio e la sua freddezza alla notizia che Elena è incinta, ha spinto la Giordano a mettere in dubbio che sia una scelta giusta quella di tenere il piccolo. Confortata dalla presenza della madre, Elena riflette attentamente sulle sue scelte. Il Viscardi è troppo preso dal ritorno di Simona per rendersi conto di quanto sta accadendo alla sua compagna e rischia di farle prendere delle decisioni di cui potrebbe pentirsi.

Alberto è misteriosamente legato a Simona

Un'altra persona sembra essere legata a Simona, l'ex compagna di Valerio. Si tratta di Alberto che ci svelerà dei dettagli inediti che lo vedono coinvolto nel passato della donna e che potrebbero causare nuove difficoltà in casa Viscardi o peggio in casa Giordano. Intanto le condizioni di salute di Prisco peggiorano improvvisamente e quello che poteva – almeno all'inizio – sembrare solo una minaccia, si rivela molto più pericoloso. Franco ora teme davvero che il suo nemico ottenga gli arresti domiciliari.

