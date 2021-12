Un Posto al Sole Anticipazioni 7 dicembre 2021: Franco in ansia per Nunzio. Ecco perché...

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 7 dicembre 2021.

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 7 dicembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Franco è in ansia. Il ritorno di Nunzio e il suo riavvicinamento a Chiara, hanno messo il Boschi sull'attenti. I due, al culmine della tensione, finiranno per scontrarsi. Il loro faccia a faccia è destinato ad avere dei risolvi totalmente inattesi. Intanto Marina, tentata dalle nuove proposte di Fabrizio, è ancora molto indecisa sul da farsi. Cambierà nuovamente la sua vita? Vittorio invece continua a portare avanti il piano contro Speranza. La sua stravagante impresa deve andare a buon fine!

Franco in ansia per Nunzio in Un Posto al Sole Anticipazioni 7 dicembre 2021

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la presenza di Nunzio a Napoli comincerà a creare qualche disagio a Palazzo Palladini. Per quanto Franco sia felice di riavere intorno il suo adorato figlio adottivo, teme che la vicinanza tra lui e Chiara possa nuocere al Cammarota. Il Boschi ha già cominciato a mostrare grande preoccupazione per questa strana situazione che si è creata dopo l'incidente della Petrone. E al culmine della tensione, Franco deciderà di affrontare faccia a faccia il ragazzo e di intimargli di prendere immediatamente un'altra strada. Lo scontro sarà molto duro e il risultato sarà inaspettato.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina tentata dalle proposte di Fabrizio

Marina dovrà presto prendere delle nuove decisioni, che rischieranno di tenerla lontana da Napoli e da Roberto per altro tempo. Le novità al Pastificio Rosato e la crisi in cui è caduto a causa delle difficoltà economiche e manageriali della sua azienda, hanno spinto il Rosato a fare a sua moglie delle allettanti proposte per cambiare vita. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Marina dovrà decidere se accettare quanto propostole dal marito e se cambiare ancora una volta il suo futuro lavorativo.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Vittorio sempre più convinto a procedere con il suo piano

Vittorio ha escogitato un piano contro Speranza. Sembra che il Del Bue non gradisca del tutto i sentimenti che l'Altieri prova per lui. La ragazza è sempre più innamorata ma questo pare aver sortito uno strano effetto sul figlio di Guido. Vicky Beef è infatti deciso a mettere dei nuovi paletti tra lui e la nipote di Mariella. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il ragazzo si rimboccherà sempre più le maniche, suscitando però un certo malumore in Patrizio. Il Giordano non sarà per nulla d'accordo con il suo grande amico e cercherà di evitare che le sue scelte condizionino la vita di Samuel, coinvolto suo malgrado in questa stravagante faccenda.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.