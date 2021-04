Un Posto al Sole Anticipazioni 7 aprile 2021: Federico è stato rapito. Clara è disperata!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 7 aprile 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Alberto ha perso la testa. Clara perderà Federico?

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 7 aprile 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, c'è sempre più confusione nella mente di Patrizio. Il Giordano è sempre più combattuto tra Rossella e Clara. Intanto la Curcio deve lottare per ritrovare Federico. Disperata chiede aiuto a Giulia per convincere Alberto a desistere dai suoi folli propositi. Michele e Silvia si lasciano andare e sembrano finalmente aver ritrovato l'armonia. Guido è molto preoccupato per Vittorio. Il ragazzo, dopo l'addio di Alex, si sta sempre più isolando ma Mariella ha un annuncio importante da fare e spiazzerà tutti!

Federico è stato rapito. Clara è disperata! Nella puntata di Un Posto al Sole del 7 aprile 2021

Alberto grida vendetta! Il Palladini è furioso e intende prendersi la sua rivincita. Il suo piano sarà terribile e a farne le spese sarà il piccolo Federico. L'avvocato, spinto da Barbara, ha deciso di strappare dalle braccia di Clara suo figlio e la povera Curcio si troverà costretta a combattere per riavere suo figlio. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la ragazza chiederà aiuto a Giulia per riuscire a convincere il suo ex compagno a cambiare idea e a restituirle il loro bambino. Intanto Patrizio è fuori controllo. Sempre più confuso tra Rossella e Clara, il ragazzo ha dichiarato guerra ad Alberto. La situazione tra i due uomini diventerà esplosiva e completamente ingestibile da parte di entrambi.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Michele e Silvia ritrovano la loro complicità. Ma sarà definitiva?

La Pasqua ha portato grande serenità a casa Graziani-Saviani. Michele ha passato le vacanze a Indica insieme a Silvia e tra i due le cose sembrano andare molto meglio. Al ritorno a casa, complice una bottiglia di vino portata dalla vacanza, i due passano dei momenti molto intimi ritrovando quella complicità persa da tempo. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole non sono però molto positive. La coppia è infatti destinata a ricadere nel baratro. Nuove incomprensioni sono all'orizzonte e forse stavolta davvero non ci sarà nulla da fare. Staremo a vedere!

Anticipazioni Un Posto al Sole: Mariella ha una sorpresa per Vittorio!

Guido è molto preoccupato per Vittorio. Da quando Alex è partita, il giovane Del Bue si è chiuso a riccio e sembra non essere interessato a nuove conoscenze. Suo padre vorrebbe che le cose si sistemassero e che suo figlio si aprisse a nuove esperienze e abbandonasse la vita solitaria che sta conducendo ormai da diversi mesi. A risolvere la situazione ci penserà Mariella. L'Altieri spiazzerà tutta la sua famiglia con un annuncio molto particolare. Per Vittorio sarà una brutta botta ma le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che le cose prenderanno una piega molto positiva per il nostro Vicky Beef.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.