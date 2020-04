Un Posto al Sole Anticipazioni 7 aprile 2020, puntata in replica: Tommaso convince Filippo a voltare pagina

Anticipazioni TV

L'incontro con Tommaso convince Filippo a voltare pagina mentre Franco fa da paciere tra Andrea e Arianna.

Nelle anticipazioni di Un Posto al Sole di domani – martedì 7 aprile 2020 – ci riportano alla puntata in cui Filippo decide di chiudere i conti con il suo passato dopo l'incontro con Tommaso mentre Serena scopre che l'uomo dei suoi sogni non è poi così lontano. Franco intanto cerca di riavvicinare Andrea e Arianna ma l'impresa è più difficile del previsto. Ma rivediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3.

Filippo volta pagina in questa puntata di Un Posto al Sole del 7 aprile 2020

Filippo ha inseguito Carmen sino a Bologna ma il suo viaggio si è rivelato a vuoto. In realtà per il Sartori non è stato tutta fatica sprecata. L'incontro con Tommaso lo spingerà infatti a chiudere i ponti con il passato e a tornare a casa forse più sereno. Intanto Serena scopre che l'uomo dei suoi sogni, non è tanto lontano da lei.

Un Posto al Sole anticipazioni: Franco il cupido di Andrea e Arianna

Nelle puntate in replica di Un Posto al Sole, non vediamo solo al coppia Serena e Filippo – all'inizio della loro storia d'amore – ma anche quella formata da Andrea e Arianna. Nelle anticipazioni della puntata di domani rivediamo come Franco ha cercato di fare da cupido tra i due, in forte lite. La cosa però non avrà facile risoluzione visto i due capoccioni che ha davanti.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 6 al 10 aprile 2020

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.