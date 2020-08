Un Posto Al Sole Anticipazioni 7 agosto 2020: Alberto scopre il punto debole di Eugenio

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 7 agosto 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Irene inizia a risentire della separazione dei genitori, ma anche gli stessi Filippo e Serena non sembrano più così certi della loro scelta. Patrizio sceglie di confidarsi con la persona meno adatta. Grazie ad un’intuizione, Susanna fornisce ad Eugenio un aiuto fondamentale per le sue indagini. Alberto sotto pressione a causa di Nicotera, scopre che anche il magistrato ha un punto debole!

Un Posto al Sole: Serena e Filippo si pentono della separazione

I continui litigi tra Serena e Filippo hanno portato i due ex coniugi ad allontanarsi definitivamente. La Cirillo ha deciso di chiudere ogni rapporto con l'ex marito e di iniziare, stavolta seriamente, la sua relazione con Leonardo. L'Arena ha così ottenuto quello che sperava da tempo, eppure a distanza di pochissimo nascono i primi ripensamenti. Vedendo infatti sua figlia Irene, soffrire per la rottura con suo padre Flippo, Serena guarda con un po' di pentimento e malinconia alla scelta fatta. Anche Filippo fa la stessa riflessione...

Alberto scopre il punto debole di Eugenio, nella Puntata di Un Posto al Sole in onda il 7 agosto 2020

Patrizio, dopo lo scontro avuto con Alberto, furioso per l'invadente interesse del ragazzo nei confronti di Clara, scegli di confidarsi, purtroppo, con la persona meno adatta... Nel frattempo il Palladini, ha altri problemi a cui pensare, un nemico molto più temibile di Patrizio: Nicotera. Stanco delle pressioni del magistrato, ha indagato sul suo conto nella speranza di individuarne i punti deboli. e la ricerca sembra dare i suoi frutti, Alberto ha infatti scoperto qualcosa di davvero interessante...

Un Posto al Sole: Susanna ha una brillante intuizione

Susanna, nonostante il grande turbamento provato dopo il bacio con Eugenio, continua a stargli accanto. Sarà proprio grazie ad una sua brillante intuizione che Eugenio riuscirà a fare un passo in avanti fondamentale per le sue indagini. Ma la giovane riuscirà ad accettare una relazione solo lavorativa oppure i suoi sentimenti finiranno per prevalere e mandare a monte la collaborazione con Eugenio?

