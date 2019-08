Un Posto al Sole Anticipazioni 7 agosto 2019: Alberto vuole scoprire chi è veramente Arturo

Anticipazioni TV

Alberto ha dei sospetti e vuole scoprire chi sia Arturo, l'uomo così tanto vicino a Marina. Se però il Palladini scoprisse la sua vera identità, la Giordano sarebbe in pericolo.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di mercoledì 7 agosto 2019, Alberto ha dei sospetti su Arturo e vuole capire chi sia questo misterioso “giardiniere” così in confidenza con Marina. Renato comincia a interessarsi alle doti di un'altra donna e la sua lontananza da Nadia è sempre più evidente. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

I sospetti di Alberto in questa puntata di Un Posto al Sole del 7 agosto 2019

Marina, da quando è arrivato Arturo, è sempre più strana. Alberto si è reso conto subito che qualcosa non va nella Giordano. Non è da lei assentarsi per così tanto tempo dai Cantieri e non è soprattutto da lei lasciargli così campo libero. Il Palladini comincia a sospettare che la sua socia abbia qualcosa da nascondere e vuole scoprire il suo segreto. C'è qualche legame strano che tra Marina e questo nuovo giardiniere, la cui identità rimane misteriosa. Ma se Alberto scoprisse la verità su Arturo, è sicuro che sfrutterebbe questa informazione per piegare al suo volere Marina e finalmente prendersi la sua rivincita.

Renato sempre più lontano da Nadia in Un Posto al Sole

La storia d'amore tra Nadia e Renato sembra arrivata la capolinea. Le ultime incomprensioni e la decisione di Nadia di dedicarsi a un progetto non gradevole al Poggi, li ha ancora di più allontanati e ora Renato comincia a valutare le doti di un'altra donna, prendendo le distanze in modo evidente dalla sua compagna. Con Alex sotto stress, Vittorio è sempre più confuso. Anita non molla la presa su di lui e resistere al suo fascino sembra impossibile. Il Del Bue riuscirà però a prendere una decisione prima di peggiorare le cose?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 5 al 9 agosto 2019

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45