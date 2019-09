Un Posto al Sole Anticipazioni 6 settembre 2019: Un incontro decisivo cambierà la vita di Mia

Anticipazioni TV

Mia si appresta a fare un incontro importantissimo e decisivo per la sua vita mentre Patrizio accetta la proposta di Vittorio.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di venerdì 6 settembre 2019, Patrizio prende seriamente la proposta di Vittorio mentre Mia sta per fare un importante incontro che le svelerà il segreto della sua famiglia. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

Patrizio nuovo chef della trattoria Parisi nella puntata di Un Posto al Sole del 6 settembre 2019

Vittorio ha coinvolto Patrizio nel suo progetto per aiutare Alex. Il Del Bue, novello eroe della Parisi, ha infatti proposto all'amico di diventare lo chef della trattoria della madre della sua fidanzata, che lui ha già deciso di prendere in gestione. Il Giordano, in un primo momento titubante, ha deciso di accettare l'incarico. Che i due ragazzi riescano a risolvere la crisi familiare in cui la povera Alex è ormai caduta? Ma soprattutto, che piani ha Anita per riprendersi Vittorio, dopo avergli dato il suo ultimatum?

Mia pronta a fare un incontro decisivo in Un Posto al Sole

Alex, sebbene grata a Vittorio per il suo aiuto, deve comunque far fronte ai grandi problemi che la fuga di sua madre ha lasciato irrisolti. La tensione a causa delle molte responsabilità familiari a cui deve fare fronte, la mette in grande difficoltà e certo non aiuta l'incontro che Mia sta per fare e che le aprirà un modo di dure verità sulla sua famiglia. Intanto Beatrice, in crisi con Aldo Leone, fa a Niko una richiesta che lascia il ragazzo senza parole dalla sorpresa.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 2 al 6 settembre 2019

Un Posto al sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45