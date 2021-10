Un Posto al Sole Anticipazioni 6 ottobre 2021: Serena tenta l'impossibile per riconquistare Filippo

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 6 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Serena decisa a riconquistare Filippo. Le proverà tutte!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 6 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Mariella e Guido cercano di riportare l'armonia tra Michele e Silvia. Il Saviani ha infatti intuito che sua moglie lo tradisce e la serata passata insieme ai loro amici finisce per far precipitare ancora di più la crisi tra loro. Intanto, complice la sempre più evidente dipendenza di Fabrizio per l'alcol, Marina rafforza sempre di più il suo rapporto con Roberto. I due sono pericolosamente vicini. Serena invece decide di riconquistare Filippo, mettendo in scena il momento in cui i due si sono innamorati. Questo stratagemma permetterà al Sartori di ricordarsi di sua moglie o sarà l'ennesimo buco nell'acqua?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Silvia e Michele, gli altarini si scoprono!

La storia d'amore tra Michele e Silvia è al capolinea. Il Saviani ha finalmente capito che qualcosa non va in sua moglie e si è convinto – purtroppo a ragione – che lei lo tradisca. Tutti i nodi stanno venendo al pettine. Silvia ha infatti intrapreso da tempo una relazione con Giancarlo ma non è ancora riuscita a capire se si tratta o meno di una storia seria. Per questo motivo non ne ha fatto menzione a Michele, ancora legata a lui da un profondo affetto. Ma le stranezze e le dimenticanze della Graziani hanno insospettito lo speaker, tanto da portarlo a tenerla d'occhio. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Mariella e Guido, preoccupati per la situazione, cercheranno di aiutarli. I due organizzeranno una cena a quattro ma nonostante i buoni propositi, finiranno per far aumentare il disprezzo tra i loro amici e la loro crisi.

Serena tenta l'impossibile per riconquistare Filippo in Un Posto al Sole Anticipazioni 6 ottobre 2021

Serena ha messo Filippo con le spalle al muro ma purtroppo il Sartori ha scelto di non tornare sui suoi passi e di continuare a stare lontano da sua moglie. Il figlio di Roberto non ricorda assolutamente la sua relazione con la Cirillo e per lei – dopo l'amnesia – non prova più nulla. Il peso di aver dimenticato tutto, addirittura di avere una figlia, ha provocato in Filippo un grande disagio emotivo. Questa sensazione lo ha spinto a legarsi immediatamente alla spensierata Viviana che, negli ultimi tempi, è diventata la sua ancora di salvezza. Ma Serena non ci sta! Non intende rinunciare alla sua famiglia, non senza combattere. Per questo, come ci rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole, proverà il tutto e per tutto. Nella puntata del 6 ottobre la vedremo impegnata a ricostruire e replicare le circostanze in cui scoppio l'amore con suo marito. Forse facendo rivivere quei momenti al suo (ex) compagno, lui riuscirà a ricordarsi di lei. Ma sarà ancora una volta un tentativo vano oppure stavolta nella mente di Filippo scatterà qualcosa?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina e Roberto sempre più vicini

Marina è tornata tra le braccia di Roberto. La Giordano si sta riavvicinando sempre di più al suo ex marito, l'unico in grado di sostenerla in questi momenti così delicati. L'imprenditrice è infatti alle prese con la profonda crisi in cui è caduto suo marito. Fabrizio è ormai allo sbando. La sua dipendenza dall'alcol è ingestibile e lo sta portando a diventare ogni giorno più irascibile e violento. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci fanno capire che il loro rapporto sta seriamente rischiando di naufragare e che di questo se ne approfitterà il Ferri. Roberto non ha infatti nascosto di essere stato contento del ritorno di Marina a Napoli e di essere ancora fortemente legato a lei. Che sia ancora amore tra i due? Che la crisi matrimoniale scoppiata a causa del Pastificio Rosato non sia la miccia che farà scoppiare di nuovo la passione nella coppia più longeva della soap? Staremo a vedere!

