Un Posto Al Sole Anticipazioni 6 novembre 2020: Leonardo aggredisce Serena...

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni della Soap Un Posto al Sole in onda su Rai3. Nell'Episodio del 6 novembre 2020, vedremo che Leonardo e Serena avranno un duro scontro mentre Renato chiederà aiuto a Franco per convincere Niko a cambiare idea sul suo futuro.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 6 novembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, poco prima che Serena riesca a rivelare i suoi sentimenti a Filippo, un nuovo e duro confronto con Leonardo mette la Cirillo in un angolo. Serena si sente in colpa e comincia a pensare di aver perso per sempre l'occasione di rivelare al suo ex marito quello che prova veramente. Renato chiede a Franco di parlare con Niko, affinché lo convinca a non lasciare lo Studio Navarra. Intanto tra Silvia e Michele aumenta la distanza e il Savani si sente in colpa per non aver protetto la moglie. Alex, costretta a gestire il Vulcano, tira fuori un bel caratterino.

Serena perde l'occasione di riconciliarsi con Filippo in questa puntata di Un Posto al Sole del 6 novembre 2020

Serena era pronta a dichiararsi a Filippo, prima che il Sartori partisse per un lavoro a Tenerife. La Cirillo ha perso però l'occasione e a metterle i bastoni tra le ruote è stato Leonardo. L'Arena non si è ancora rassegnato a lasciar andare la donna e non intende certo permetterle di correre tra le braccia del suo ex marito. Un nuovo e duro scontro tra i due, rischia di mettere Serena in un angolo, in preda a sensi di colpa e con terribili dubbi di aver fatto sempre le scelte sbagliate.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Renato chiede aiuto a Franco

Niko ha preso una decisione shock e rischia di mandar a monte il suo futuro. Renato è molto preoccupato per suo figlio e visto che il ragazzo non intende ascoltare nessuno e sembra sordo a qualsiasi tipo di consiglio, il Poggi decide di chiedere l'intervento di Franco. Il Boschi è sempre stato un uomo saggio e più di una volta è corso in aiuto della famiglia, con i suoi preziosi consigli di vita. Riuscirà anche stavolta ad aiutare?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Silvia nasconde un segreto. Michele si sente in colpa

Silvia e Michele sono stati brutalmente aggrediti e la Graziani sembra avere un terribile segreto, che non può rivelare a nessuno. Michele non riesce a spiegarsi cosa stia succedendo a sua moglie e nota che la donna si sta sempre più allontanando da lui. Lo speaker comincia a sentirsi in colpa per quello che è successo e crede di non essere stato in grado di proteggerla. Ma le cose potrebbero essere ben più oscure di quanto sembrano. Intanto Alex, con l'assenza di Silvia, si è ritrovata a gestire il Vulcano, mostrando un bel caratterino!

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.