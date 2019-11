Un Posto al Sole Anticipazioni 6 novembre 2019: Niko sospetta che Delia abbia investito Aldo

Anticipazioni TV

Niko comincia a nutrire dei dubbi nei confronti di Delia, la moglie di Aldo. Giulia decide di mettere la parola fine alla sua relazione con Denis.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di mercoledì 6 novembre 2019, Niko si convince che Delia nasconda qualcosa e comincia a indagare sulla moglie del Leone. Giulia intanto decide di voltare pagina. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 16.10 su Canale5.

Niko indaga su Delia in questa puntata di Un Posto al Sole del 6 novembre 2019

Diego è ancora in carcere e aspetta che finalmente la giustizia faccia il suo corso e venga dichiarato innocente. Raffele ha chiesto il sostegno di Franco, l'unico in grado di aiutarlo a trovare il vero colpevole. Purtroppo la pista che porta al padre di Maurizio non sembra dare i risultati sperati mentre Niko comincia a sospettare che Delia nasconda qualcosa. Che la signora Leone, al corrente del tradimento di suo marito, sia la vera responsabile dell'incidente dell'avvocato?

Giulia rompe definitivamente con Denis in Un Posto al Sole

Giulia continua a essere tormentata da Denis. Nonostante i tentativi di Angela di distrarla, la Poggi non riesce a distogliere la mente dal suo compagno ma ora, frustrata dalla loro relazione inconcludente, realizza che è venuto il momento di voltare definitivamente pagina. Che sia la volta buona che Giulia metta il punto sul suo amore impossibile? Bice vuole aiutare Mariella e Guido nella gestione della loro famiglia unita ma confusionaria. Purtroppo però per la coppia sta per arrivare “l'uragano Ingrid”.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.