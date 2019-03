Un Posto al Sole Anticipazioni 6 marzo 2019: Ornella in crisi

Nella puntata di Un Posto al Sole di mercoledì 6 marzo 2019, Alex e Vittorio si sono scambiati un intenso bacio ma la presenza di Anita nelle loro vite, complica la situazione. Niko è preoccupato per Susanna mentre Adele prende in mano la propria vita. Ornella vive un momento di crisi con Raffaele e forse i due sono destinati a separarsi. Vediamo insieme le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

La festa di Carnevale al Crazy ha riservato delle sorprese. Alex e Vittorio sembrano avviati a fare un passo in avanti nella loro “relazione” ma la presenza di Anita è un ostacolo.

Alex e Vittorio in imbarazzo in questa puntata di Un Posto al Sole del 6 marzo 2019

Alex e Vittorio si sono baciati e ora devono fare i conti con quanto successo tra loro la sera di Carnevale. La presenza di Anita complica le cose. Il Del Bue non sembra infatti essersi liberato dallo spauracchio della Falco e la sua è diventata una vera e propria ossessione. Che Alex sia per lui la soluzione per uscire da questo loop?

Ornella in crisi

Niko è preoccupato per Susanna. Ha paura che per la sua compagna occuparsi del padre sia un carico troppo grande. Adele ha faticato nel trovare un nuovo appartamento ma finalmente sta riuscendo a riprendere in mano la sua vita. Ovviamente con Manlio sempre in agguato, le cose non sono semplici. Ornella si è sempre dimostrata una donna forte e determinata ma in realtà, in silenzio, sta vivendo uno dei momenti più bui della sua vita. La Bruni è in crisi con Raffaele e la coppia – forse – è destinata a sfasciarsi dopo anni di matrimonio.

