Un Posto al Sole Anticipazioni 6 maggio 2021: Roberto cambia per sempre il destino dei Cantieri...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 6 maggio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Roberto prende una decisione che potrebbe cambiare per sempre il destino degli operai e dei Flegrei.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 6 maggio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Roberto tenta di andare avanti per la sua strada. Il Ferri però deve ammettere a se stesso che le cose non stanno andando per nulla bene. Si trova così costretto a prendere una decisione drastica che potrebbe cambiare completamente il destino degli operai e degli stessi Cantieri Flegrei. Intanto il suo vecchio alleato, Franco, deve risolvere alcune tensioni createsi in famiglia a causa delle sue investigazioni. Silvia confida a Guido le sue perplessità riguardo Michele e la sua situazione sentimentale mentre Patrizio e Vittorio indagano su chi sia il misterioso benefattore che ha pulito la loro casa.

Roberto cambia per sempre il destino dei Cantieri, ecco cosa succede nella puntata di Un Posto al Sole del 6 maggio 2021

Roberto è a un bivio! Il Ferri non può più negare a se stesso che la sua strategia non stia portando da nessuna parte. Le cose si sono complicate enormemente dopo la morte di Gargiulo e ora i Cantieri rischiano davvero di vivere i momenti peggiori dalla loro fondazione. Il manager tenta ancora di andare avanti per la sua strada ma per farlo, ora, deve prendere una decisione sconvolgente. Roberto deciderà infatti di cambiare completamente le carte in tavola, modificando il destino sia degli operai che di tutta l'azienda nautica. I Flegrei sono destinati a chiudere per sempre? Dopo anni di incessante attività, vedremo i suoi cancelli protetti da un lucchetto? Le Anticipazioni di Un Posto al Sole continuano a essere vaghe a tal proposito ma sappiamo che quest'ultima scelta, condizionerà la vita di Alberto, ancora legato all'attività che un tempo era della sua famiglia.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Silvia si confida con Guido. È in crisi

Michele sta male! Il Saviani non trova lavoro e questa sua inoperosità lo sta facendo impazzire. Purtroppo neanche la piccola vacanza che lui e Silvia si sono concessi, ha risolto la sua inquietudine. La Graziani è davvero molto preoccupata e appena possibile si confida con suo cugino Guido. Silvia rivela al Del Bue di essere in pena per il marito e per la loro situazione sentimentale. Farà per caso riferimento anche al suo nuovo cliente fisso? Chissà! Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano solo che il nuovo affezionato de Il Vulcano sarà molto felice di rivederla!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Vittorio e Patrizio indagano sul mistero di Palazzo Palladini

Come Roberto anche Franco sta passando un brutto periodo. Le indagini private del Boschi hanno portato un grande scompiglio in casa. La famiglia di superfranco sta infatti per attraversare dei momenti molto difficili e l'ex pugile dovrà porvi rimedio risolvendo le tensioni, prima che sia troppo tardi. Intanto Vittorio e Patrizio sono sconvolti da una strana sorpresa. Qualcuno si è intrufolato in casa loro e vi ha messo ordine. Chi è questo misterioso benefattore? Chi si è preso la briga di pulire la cantinetta mentre i due ragazzi discutevano animatamente su chi dovesse infilare i guanti per rassettare? È un mistero ma loro scopriranno cosa è successo!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 3 al 7 maggio 2021

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.